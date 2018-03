Fiala se sejde s Babišem. "Vyjednávání premiéra není jasné"

Předseda ODS Petr Fiala dostal od premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) pozvánku k jednání o vládní spolupráci. Řekl, že je připraven Babiše vyslechnout. Jeho vyjednávání považuje za nesrozumitelné a nejasné, na rozdíl od postojů občanských demokratů. ODS opakovaně uvádí, že nechce vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem, čímž poukazuje na Babišovo obvinění v dotační v kauze farmy Čapí hnízdo. Podle Babiše, ale od ODS zaznívají nejednotné názory, chce proto od Fialy znovu slyšet oficiální stanovisko strany.

"Poslechnu si Andreje Babiše, postoj ODS je jasný a srozumitelný. Vyjednávání pana premiéra v demisi naopak vůbec jasné a srozumitelné není," řekl Fiala k plánované čtvrteční schůzce.

Babiš v neděli řekl, že uvažuje o návrhu na spolupráci s ODS, což pobouřilo předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který pohrozil ukončením jednání s ANO. Fiala si nedělní výrok Babiše vysvětluje pouze jako nátlak na jiné možné koaliční partnery a skrývání těch skutečných - komunistů a SPD Tomia Okamury. V pondělí večer Babiš záměr projednal s vedením svého hnutí.

Babiš v Liberci řekl, že si nemyslí, že by ODS chtěla skutečně vyjednávat o vstupu do vlády. Ve čtvrtek si to ale hodlá při jednání s Fialou definitivně ujasnit. "Myslím, že vůle z jejich strany nebyla nikdy a je to jen takové téma, která se drží v mediálním prostoru," uvedl. Ve čtvrtek bude jednat ANO podle Babiše i s KSČM, ČSSD a SPD.

ANO by mohlo mít ve sněmovně s ODS většinu 103 hlasů. Proti vládní spolupráci podle občanských demokratů hovoří nejen stíhání případného premiéra, ale i dosavadní postoj ANO k návrhům občanských demokratů ve sněmovně. Zatímco návrhy komunistů a SPD s podporou hnutí ANO postupují v legislativním procesu, poslanecké návrhy ODS menšinová vláda nepodporuje. Usnesení, podle kterého ODS nepodpoří menšinovou vládu hnutí ANO, širší vedení občanských demokratů přijalo už v první polovině prosince.