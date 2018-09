Filip: Schůzka Zemana se zástupcem AfD je proti zájmům ČR

Přijetí německého poslance z Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně prezidentem Milošem Zemanem je proti českým národním zájmům. V České televizi se na tom dnes shodli předseda komunistů Vojtěch Filip a předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Vadí jim, že AfD zpochybňuje takzvané Benešovy dekrety.

Zeman přijal českého rodáka Bystroně společně s bývalým poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa a příznivcem krajní pravice Stevem Bannonem přesně týdnem, 23. září. Při nedávné návštěvě Německa Zeman AfD za názory na Benešovy dekrety kritizoval, jsou podle něj proti zájmům ČR.

Filip přijetí zástupce AfD na zámku v Lánech nepochopil. "Kde se ocitl (Zeman) v tuto chvíli, když přijal pana Bystroně, to mi není jasné. To je věc, která je zásadně proti českým národním zájmům," řekl Filip. Zkritizoval zároveň bývalého českého prezidenta Václava Klause, který AfD několikrát podpořil. Zdůraznil, že AfD nechce respektovat mezinárodní smlouvy, kterými jsou ČR a Německo vázány, a nechápe proto, jak s nimi český politik může spolupracovat.

Bannon chce sjednotit evropské populisty

I Stanjura se domnívá, že není v národních zájmech České republiky, aby český politik přijímal zástupce AfD. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka se o otázce Benešových dekretů a AfD mluví víc, než by si zasloužila. "Měli bychom to brát tak, že nikdo z nás revizi Benešových dekretů nechce," poznamenal.

Bannon zastával funkci Trumpova strategického poradce. Byl ale odvolán loni, když byl Trump kritizován za reakci na násilnosti vyprovokované bělošskými rasisty. Nyní se Bannon pokouší sjednotit evropská populistická hnutí, vzniknout by za jeho pomoci mohla aliance sjednocující tyto strany. Stanjura se domnívá, že pokud taková aliance vznikne, neuspěje. Nemyslí si, že by v této souvislosti ještě před květnovými volbami do Evropského parlamentu opustil některý poslanec Občanskou demokratickou stranu. Spekuluje se o osobě poslance Václava Klause mladšího.