Filip v Duelu Jaromíra Soukupa: KSČM se na vládě nepodílí, toleruje ji

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

V úvodu pořadu se Jaromír Soukup opřel do české ekonomiky. Připomněl, že z Česka mizí stomilióny na dividendách do zahraničí, což způsobuje odtok peněz. Také upozornil, že není problém s migranty, co sem přicházejí, ale s těmi, co tu zůstávají.

První otázka na hosta směřovala k vládě, přesněji k jejímu hodnocení. Předseda KSČM přirovnal vládu k počasí. "Je střídavě oblačná," poznamenal. Připomněl, že se komunisté na vládě nepodílejí, pouze ji tolerují. Poté prohlásil, že vliv komunistů je aktuálně nejvyšší, ale lidé by neměli zapomínat, že i za posledních 20 let měli důležité hlasy při hlasování ve sněmovně. Například při volbě prezidenta Václava Klause staršího.

Generálního ředitele TV Barrandov zajímal názor na situaci okolo ministerstva zahraničí, respektive Miroslava Pocheho. Vojtěch Filip očekával, že ČSSD do června navrhne jiného kandidáta. "Není možné, aby předseda sociální demokracie Jan Hamáček vedl ministerstvo vnitra i zahraničí," řekl. Podle něj je důležité, aby se co nejdříve našel náhradník buď za Pocheho nebo Hamáčka.

Jaromír Soukup posléze připomněl rozhovor premiéra Babiše s německým deníkem, kde prohlásil, že KSČM se nepodílí na vládě, a navíc měla být po roce 1989 zrušena. Předseda Filip toto prohlášení označil za nabubřelé. "Mluvíme o předvolební taktice. O podobnou věc se snažili v Turecku a nakonec tamní komunisté dostali odškodné ve výši tří milionů eur," připomněl Filip.

Jaromír Soukup poté vrátil diskusi tam, kde ji mít chtěl. Připomněl divákům sedm priorit, které KSČM po vládě chce. Jde o zvyšování minimální mzdy, valorizaci důchodů, obecné referendum, zdanění církevních restitucí, chránění přírodního bohatství a ochranu těžebních složek před zcizením. Předseda KSČM prohlásil, že první dvě podmínky už vláda splnila a na dalších pěti se pracuje.

V závěru pořadu moderátor nakousl téma korupce. Tedy spíše spravedlnosti. Soukup poznamenal, že není fér, pokud Apple či Facebook platí v ČR žádné (nebo minimální) daně. Filip, bývalý právník, s jeho názorem souhlasil. "Dřív jsem se kolikrát vracel od soudu s tím, že rozhodl podle zákonů, ale nikoli spravedlivě. Proto jsem v devadesátých letech vstoupil do politiky," vysvětlil.

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Duel Jaromíra Soukupa, který slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden ve čtvrtek od 21.25.