Foldyna pálí: Nechci o Štěchovi vůbec mluvit, abych ho neurazil

Místopředseda sociální demokracie Jaroslav Foldyna nemá podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) co dělat ve vedení strany. Prokázal to incidentem z tohoto týdne, kdy se v Praze hádal s lidmi protestujícími proti ruskému nacionalistickému motorkářskému klubu Noční vlci, řekl Štěch. Foldyna zopakoval, že se nemá za co omlouvat. O incidentu chce na jednání předsednictva ČSSD mluvit i předseda strany Jan Hamáček.

"Já se domnívám, že je to naprosto nepřijatelné a kolegové ve vedení by se k tomu měli jasně postavit. Nemělo by se to opakovat. Já jsem pana Foldynu do funkce místopředsedy nenominoval a myslím si, že tímto skutkem prokázal, že ve vedení takové demokratické strany, jako je sociální demokracie, s takovou tradicí takový člověk nemá co dělat," řekl Štěch při příchodu na jednání předsednictva.

"Já se o panu Štěchovi nechci vůbec bavit. Abych ho neurazil," reagoval Foldyna na slova předsedy Senátu.

Nevidí také důvod, proč by se měl za incident omlouvat, jak žádal Hamáček. "Každý, kdo se podívá na ten incident, který tam probíhal, tak vidí, že já se nemám komu a za co omlouvat. Mě policie nesebrala, já nejsem žádný profesionální buřič a demonstrant," řekl Foldyna. Uvedl také, že se choval v souladu s tím, jak vystupoval demonstrant, se kterým se dostal do potyčky.

Noční vlci přijeli v pondělí do Prahy, aby uctili památku ruských vojáků padlých za druhé světové války. Čekalo na ně více než 150 příznivců i desítky odpůrců. Mezi oběma skupinami se odehrály ostré slovní přestřelky. Foldyna, který se s Nočními vlky sešel už v minulosti, se také s protestujícími slovně střetl a do jednoho strkal.

ČSSD se již před pondělním srazem Nočních vlků od Foldynovy účasti distancovala. Hamáček tehdy uvedl, že se jedná o Foldynovu soukromou iniciativu.

Noční vlci mají blízký vztah k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, který navštěvuje jejich akce. Spolek také dříve dostával od Kremlu peníze, loni ale na rozdíl od minulých let vyšel naprázdno. Šéf klubu Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i Evropské unie za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu.