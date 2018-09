Hádky kvůli EET. Kalousek: Babiš o jejím přínosu jen blábolí

Sněmovna ani v pátek nedokončila první čtení vládní předlohy, která má upravit fungování elektronické evidence tržeb (EET). Sněmovna o ní začala jednat ve středu, jednání ale přerušila. K debatě se vrátí zřejmě příští týden. Dnešní více než dvouhodinová rozprava se nesla ve znamení kritických projevů opozičních poslanců. Přeli se s poslanci ANO, kteří evidenci tržeb naopak hájili.

Sněmovna jednání přerušila ve středu večer během projevu Marka Bendy (ODS), kdy se předsedajícímu nedařilo zjednat v sále klid. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura si kvůli tomu vyžádal přestávku na poradu klubu až do konce jednacího dne. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak ve čtvrtek na tiskové konferenci obvinil ODS z obstrukcí. Podle něj nechce ODS umožnit, aby peníze navíc z EET získali obce, kraje i občané. Uvedl, že EET od svého spuštění v prosinci 2016 do nynějška přinesla navíc do veřejných rozpočtů zhruba deset miliard korun. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že Babiš o přínosu EET "blábolí".

Babišovo obvinění z obstrukcí odmítl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. "Musíme neustále vysvětlovat nesmysly, které říkají jeho poslanci," uvedl.

Benda pokračoval ve čtení výhrad, které ve svém disentním stanovisku zaujala menšina soudců Ústavního soudu. Na závěr řekl, že očekával od vlády, že znovu zváží potřebu zavádět vlny EET. "Ego předsedy vlády je příliš silné a jeho snaha setrvat za každou cenu na jím prosazeném modelu zůstává," poznamenal na adresu Babiše.

"Šikanuje nepoctivé a zasahuje proti poctivým," řekl Ferjenčík k zavádění třetí vlny EET, které novela obsahuje. Uvedl jako příklad zahradníka, který si za práce na zahradě řekne zákazníkovi například o 50 tisíc korun a bude záležet pouze na něm a zákazníkovi, zda mu na to vystaví doklad, nebo si vezme peníze v hotovosti a cena bude nižší, než by byla s účtenkou. Zavedení EET na tom nic nezmění, poznamenal.

Zátěž pro poctivé podnikatele

Proti tomu se ale ohradila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Uvedla, že už nyní má obchodník povinnost vydat účtenku a argumentovala tím, že už kvůli případné reklamaci je v zájmu zákazníka mít doklad o zaplacení. Uvedla, že podle novely bude moci zahradník využít papírovou účtenku, nebo EET.

"Poctivým podnikatelům to nevadí, nezatěžuje je to a jsou připraveni o tom hovořit," prohlásil Jiří Bláha (ANO). "Přece nechcete, aby nám tady narůstala šedá ekonomika," apeloval na poslance.

Vládní novela zákona o EET především reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb a přesouvá také některé služby a komodity do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Jde například o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 200 tisíc korun, by mohli během příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Další podmínkou bude to, že ani jejich očekávané hotovostní tržby by během následujících 12 měsíců neměly překročit uvedenou hranici. Budou muset ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat finanční správě údaje o tržbách.

Norma také ošetřuje náběh třetí a čtvrté vlny EET, jejichž start odložilo loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Třetí a čtvrtá vlna EET by měla být spuštěna půl roku po nabytí účinnosti zákona.