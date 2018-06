Hamáček a Babiš přijeli za Zemanem. Proberou Pocheho i vládu

Premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda ČSSD Jan Hamáček dorazili v podvečer za prezidentem Milošem Zemanem na lánský zámek. Debata se bude točit zřejmě kolem sestavování menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD, kterou při hlasování o důvěře mají podpořit komunističtí poslanci.

Spor trvá o nominaci Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí, kterého odmítá Zeman i KSČM. Otazníky budí rovněž termín případného jmenování nového kabinetu.

Babiš uvedl, že seznam adeptů ke jmenování do vlády chce doručit Zemanovi v pondělí i s Pocheho jménem. Prezident před tím podotkl, že premiér europoslance ČSSD nenominoval, u ministerstva zahraničí byla prázdná kolonka. Babiš ale tento dokument označil za neformální informaci o nominacích. Hamáček zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy a o vládní spolupráci s ANO by nemělo smysl dál jednat.

Už v pátek po schůzce se Zemanem v Lánech předseda ČSSD připustil, že by vedle ministerstva vnitra mohl dočasně řídit i ministerstvo zahraničí, pokud by Zeman Pocheho odmítl. S takovou možností souhlasili Zeman i Babiš. Poche by údajně mohl zamířit na ministerstvo jako náměstek.

Nejasnosti panují kolem termínu jmenování nové vlády. Zeman uvedl, že kabinet by mohl jmenovat velmi pravděpodobně příští týden v úterý nebo ve středu. Pro Babiše bylo prezidentovo vyjádření novou informací, z okolí prezidenta podle něho zazníval začátek července.

Zatím navíc není jasné, jak se k toleranci vlády postaví KSČM. Rozhodnutí se čeká na zasedání ústředního výboru příští týden v sobotu.