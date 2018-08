Hamáček: Migrace? Musíme především omezit její příčiny

Nekontrolovaná migrace je hrozbou pro Evropu, a tím i pro Českou republiku, řekl na zahájení každoroční porady velvyslanců ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Cílem zahraniční politiky proto musí být snaha omezit její příčiny - ozbrojené konflikty, klimatické změny a špatné ekonomické podmínky obyvatel v zemích obklopujících Evropu. Cestou je podle Hamáčka ochrana hranic a dobře cílená rozvojová pomoc.

"Musíme vytvořit pás prosperity a bezpečnosti kolem Evropy, lépe hlídat společné hranice. Musíme podmiňovat rozvojovou pomoc, aby vedla ke zlepšení situace v rozvojových státech a aby odtud lidé neutíkali do Evropy," řekl Hamáček. Zdůraznil, že vedle válek a ozbrojených konfliktů je vážnou hrozbou také populační exploze a nedostatek vody způsobený klimatickými změnami. "To vše mladé lidi žene do bohatších zemí na severu," podotkl.

Šéf diplomacie dodal, že Česko chce otevřít zastupitelský úřad v Mali, aby mělo lepší přístup do oblasti Sahelu, kde se tyto problémy prolínají.

Hamáček kromě problémů s migrací, o nichž na poradě českých diplomatů mluvil také premiér Andrej Babiš (ANO), zmínil situaci na kontinentu. "Přibližování balkánských zemí k EU stagnuje i naší vinou, proto je třeba podpořit zahájení přístupových rozhovorů s Makedonií a Albánií," řekl.

Nejsme slyšet

Aby Evropská unie mohla čelit globálním výzvám, musí podle Hamáčka zvýšit svou vojenskou i politickou akceschopnost. ČR proto podporuje posilování evropské obranné spolupráce. "EU musí ukázat, že nezůstane jen u slov, musíme se připravit aktivně," míní Hamáček. Zdůraznil, že Evropa tím nekonkuruje NATO, které je dál hlavním garantem bezpečnosti. Důkazem silné vazby ČR a NATO je podle něj nejen navyšování obranných výdajů, ale také zapojení českých vojáků do aliančních jednotek.

Stejně jako premiér se Hamáček vyslovil pro aktivní zahraniční politiku a prosazování národních zájmů. Česká republika podle něj musí být slyšet. "Jsme sice malá země, ale i jako malá země můžeme věci ovlivňovat s našimi sousedy, v rámci Evropské unie, NATO nebo jiných organizací," uvedl.

Hamáček zároveň s diplomacií řídí také resort vnitra. Podle přání sociálních demokratů měl křeslo ministra zahraničí v koaličním kabinetu obsadit europoslanec Miroslav Poche. Prezident Miloš Zeman ho však už předem odmítl jmenovat. Sociální demokracie by se situací měla zabývat na pátečním jednání předsednictva.