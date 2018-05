Hamáček v Duelu Jaromíra Soukupa: Referendum určí vše

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup přivítal v pořadu Duel Jaromíra Soukupa 1. místopředsedu Poslanecké sněmovny a úřadujícího šéfa ČSSD Jana Hamáčka. V oblíbené politické diskusi se řešila témata, která hýbou politickou scénou.

V úvodu pořadu moderátor Jaromír Soukup mluvil o problematice zodpovědnosti politiků. Podotkl, že vládnou-li ministři v demisi, nikomu se nezodpovídají, a mohou si tudíž prakticky dělat, co chtějí.

Hamáčkovu přítomnost Soukup v úvodu využil k otázkám na dvě aktuální zprávy: na prohlášení, jež prezident Miloš Zemana učinil v televizi Barrandov, když v pořadu TÝDEN S PREZIDENTEM řekl, v Česku byla testována chemická látka podobná novičoku. Předseda ČSSD za klíčové považuje, že látka není identická, a navíc byla zkoumána chemickými armádními jednotkami. Přidal, že vyšetřování, které inicioval prezident, je kompetentní. Hlavě státu vytkl jen to, že o tom mluvila v televizi. Druhá aktualita se týkala zrušení trestního stíhání šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo; žalobce vyhověl jeho stížnosti, zatímco stíhání premiéra v demisi Andreje Babiše nechal běžet dál. Hamáček řekl, že věří v právní stát, ve správné fungování orgánů činných v trestním řízení, a uvedl, že aktuální vývoj průběh jednání o vládě nijak nepoznamená.

Generální ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup se pak zaměřil na vyjednávání o vládě, které probíhá mezi ČSSD a ANO 2011. Lídra sociální demokracie se zeptal, zda bude složena funkční vláda do konce června. Hamáček odvětil, že na pondělí je naplánována jeho schůzka s Babišem a šéfem komunistů Vojtěchem Filipem, a pokud půjde vše dle plánu, sestavení vlády by se do začátku prázdnin stihnout dalo. ČSSD však ještě čeká vnitrostranické referendum, ve kterém straníci posoudí vyjednanou koaliční smlouvu s ANO. "Výsledek referenda bude pro vedení ČSSD závazný," uvedl Hamáček.

V souvislosti se sestavováním vlády Soukupa zajímal názor předsedy na jmenování ředitele České pošty, které je v kompetenci ministerstva vnitra, jež by mělo - po případném úspěšném vyjednávání - připadnout právě ČSSD. Hamáček je s tímto stavem nespokojen. "Výběrové řízení proběhlo bez jakékoli konzultace," uvedl s tím, že vláda bez důvěry by neměla měnit zásadní věci. Na téma nového šéfa České pošty chce s Babišem v pondělí mluvit.

Dále Soukupa zajímalo, jaký je postoj ČSSD k jednání s SPD a KSČM. Hamáček označil SPD reprezentované Tomiem Okamurou za krajně pravicové hnutí a vyloučil jakoukoli spolupráci. K jednání s komunisty už Hamáček nebyl zdaleka tak striktní. "S KSČM je potřeba vést rozhovory, díky kterým by se mohla najít shoda v určitých bodech. Vše se však bude odvíjet od pondělního jednání s Andrejem Babišem." Šéf ČSSD také prohlásil, že ho zajímá, jaký je vztah mezi hnutím ANO a komunisty.

Poté Jaromír Soukup vyjmenoval ministerstva, o která má ČSSD zájem: vnitro, zemědělství, zahraničí, kultura a práce. Hamáček mu to odkýval s tím, že o personálních věcech se bavit nechce. Soukupa tedy zajímalo, co má sociální demokracie v plánu v těchto resortech změnit. "Co se týče ministerstva vnitra, je potřeba reorganizace České pošty, ve které pracuje málo zaměstnanců, kteří mají navíc poměrně malý plat." Generálního ředitele také zajímal postoj Jana Hamáčka k šéfovi policie Tomáši Tuhému; prezidenta policie označil za profesionála, se kterým lze vést jednání na úrovni. Poté se pozornost stočila k ministerstvu zahraničních věcí, kde Soukupa zajímalo, jaké budou cíle tohoto resortu. Předseda ČSSD prohlásil, že chce, aby na Českou republiku bylo nahlíženo jako na stabilního spojence s ideovým ukotvením, a uvedl, že rozhodně stojí o to, abychom zůstali v EU a NATO.

