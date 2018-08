Hon na primátora Prahy. Kdo vystřídá Krnáčovou?

Kdo se stane dalším pražským primátorem, a nahradí tak dosavadní Adrianu Krnáčovou? Strany nedávno představily své kandidáty. Některé z nich vsadily na známé tváře, jiné však do hry nasadily nováčky, neboť podle nich nejde o lidi jako takové, ale o program a stranu, kterou zastupují. Připravili jsme pro vás seznam jednotlivých kandidátů.

Petr Stuchlík (nestraník za hnutí ANO)

Je ředitelem finanční společnosti Fincentrum, která vznikla v roce 2000, a rovněž se podílel na jejím založení. Vystudoval management na Vysoké škole ekonomické v Praze a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam. V minulosti pracoval také ve vedení společností MAFRA.

Původně byl na kandidátce hnutí ANO poslanec Patrik Nacher, Stuchlík ho však na žádost premiéra a lídra hnutí Andreje Babiše, nahradil. Důvodem bylo, že Stuchlík je schopnější a více známější než Nacher. Kandidát na pražského primátora je aktuálně kritizován za to, že je investorem firmy Fair Credit, která poskytuje lidem půjčky s vysokým úrokem, což v mnoha případech vede lidi do dluhových pastí.

Jakub Landovský (ČSSD)

Náměstek ministra obrany a syn herce a disidenta Pavla Landovského. Vystudoval právo a politologii. Svou politickou kariéru odstartoval jako asistent Jiřího Dienstbiera staršího, později pracovat také pro Jiřího Dienstbiera mladšího, kterému během prezidentských voleb 2013 dělal tiskového mluvčího.

Zdeněk Hřib (Piráti)

Pirátský lídr patří rovněž mezi ty "méně" známé tváře. Nicméně ani Piráti v tom nevidí žádný problém. Jejich kandidát vystudoval lékařskou fakultu v Praze a po dokončení studia se věnuje vědeckému výzkumu kvality a efektivity veřejných služeb. Rovněž je ředitelem společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví a příležitostně také přednáší na vysoké škole. Hřib je členem Správní rady VZP.

Bohuslav Svoboda (ODS)

ODS naopak vsadila na známou tvář. Bohuslav Svoboda již v minulosti post primátora Prahy vyzkoušel, tudíž ví, jak to v primátorském křesle chodí. Čtyřiasedmdesátiletý gynekolog a porodník totiž vedl Prahu v letech 2010 až do května 2013. V současnosti působí jako zastupitel hlavního města Prahy a zároveň také jako zastupitel Prahy 2. Před dvěma lety mu byl spolu s dalšími radními uložen trest v souvislosti s kauzou Opencard. Svoboda se však vůči rozhodnutí odvolal a letos ho Poslanecká sněmovna na doporučení imunitního výboru odmítla vydat ke stíhání. Dvojkou kandidátky je Alexandra Udženija.

Jiří Pospíšil (TOP 09)

V podobném duchu jako ODS postupuje také koalice TOP 09, Starostů a lidovců, která se rozhodla nasadit samotného lídra strany. Pospíšil je absolventem právnické fakulty a v politice působí již od svých 25 let. Když mu bylo 27 let, byl za ODS zvolený do Poslanecké sněmovny. V minulosti si vyzkoušel také post ministra spravedlnosti. Co se týče akademické půdy ani ta mu není cizí. V letech 2009 a 2010 byl děkanem právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Jako druhá v pořadí je nasazená Hana Marvanová z hnutí STAN.

Marta Semelová (KSČM)

Za komunisty bude kandidovat absolventka pedagogické fakulty. Současná zastupitelka a neúspěšná kandidátka v loňských volbách pracovala 25 let jako učitelka. V rámci strany KSČM profiluje jako odbornice v oblasti školství. Semelová je však známá svými kontroverzními výroky. V médiích se vyjadřovala například k procesu Milady Horákové, o kterém prohlásila, že byl zkonstruovaný nebo uvedla, že okupace v letech 1968 byla internacionální pomocí.

Hynek Beran (SPD)

Za SPD, v jehož čele je Tomio Okamura, kandiduje na post pražského primátora Hynek Beran. Ten je absolventem elektrotechnické fakulty na ČVUT. V roce 1992 vstoupil do zednářské lóže a v letech 2007 až 2010 byl velmistrem českých zednářů. Před rokem byl však z řádu svobodných zednářů vyloučen. Beran se věnuje problematice technických a ekonomických vztahů energetiky a modelování vlivu tržních deformací a jejich rizik. V minulosti byl také tajemníkem nezávislé energetické komise při Úřadu vlády ČR. Nyní pracuje na částečný úvazek v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT.

Která ze stran uspěje a bude mít svého kandidáta v čele Hlavního města Prahy, je dosud otázkou. Zda uspějí strany, které vsadily na neznámé tváře a dávají větší důraz na program, nebo ty, které šly "na jistotu" a do čela kandidátek nominovaly známé osobnosti politické scény, to se rozhodne počátkem října. Češi tak budou moc volit 5. a 6. října do obecních zastupitelstev primátory, radní a starosty.