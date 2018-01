Horáček: Udělal jsem vše, aby zvítězil někdo jiný než Zeman

Neúspěšný kandidát z prvního kola letošních prezidentských voleb Michal Horáček uvedl, že během kampaně udělal vše pro to, aby zvítězil jiný kandidát než Miloš Zeman. I on však bude jeho prezidentem. Horáček to řekl České televizi.

Horáček uvedl, že vítězstvím je to, že se konaly legitimní a legální volby, protože většinu života prožil v prostředí, kde volby nebyly. "Myslím, že bude důležité poblahopřát vítězi a říci: 'Udělal jsem všechno pro to, aby zvítězil jiný kandidát než Zeman, ale zvítězil-li on, bude i můj prezident'," konstatoval.

Podnikatel a textař Horáček před druhým kolem doporučoval volbu Jiřího Drahoše, kterého podpořil svými reklamními plochami či osobní přítomností na jeho mítincích. Nevyčítá však svým voličům volbu Zemana. "Každý jde za plentu se svým svědomím. Já udělal vše pro to, aby volili jiného kandidáta," uvedl.

Hilšer: I kvůli Zemanovi se chci politicky nadále angažovat

Miloš Zeman nepředstavuje dobrou perspektivu do budoucnosti. Myslí si to lékař Marek Hilšer, který neuspěl v prvním kole prezidentských voleb a před druhým podpořil Jiřího Drahoše. I vzhledem k Zemanovu vítězství se hodlá nadále veřejně angažovat. Volby podle něj ukázaly, že je společnost rozdělená.

"Miloš Zeman pro mě spíš reprezentuje minulost než cestu do budoucnosti. Je to člověk, který už nemá energii na to, aby dal nové impulzy. V tomhle ohledu to vnímám jako řeckou tragédii, kdy lidé spíše volili poznané zlo než nepoznané dobro. Ale život jde dál, je třeba to respektovat," řekl Hilšer. "Vítězství Miloše Zemana pro mě nepředstavuje nějakou dobrou perspektivu pro tuto zemi, spíš nějaké setrvávání status quo a možná spíše regres, co se týče nějakého rozvoje demokracie," doplnil.

Očekával, že výsledek voleb bude nakonec ještě těsnější, než nakonec byl. "Je vidět, že společnost je do velké míry v tomto ohledu rozdělena, není tu nějaký velký přesah Miloše Zemana ani nějaká velká prohra Jiřího Drahoše," komentoval skutečnost, že oba kandidáty dělilo zhruba 170.000 hlasů.

Jak bude Zeman vystupovat ve druhém funkčním období, je podle Hilšera nevyzpytatelné. Pro něj ale výsledek voleb znamená novou motivaci. "Já jsem vlastně do prezidentské kampaně vstoupil také kvůli tomu, že jsem chtěl, aby se naše země udílela trochu modernějším směrem, než to reprezentuje Miloš Zeman, a v tomto směru budu muset pokračovat dál," řekl.