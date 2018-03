Je nejvyšší čas, aby Babiš začal jednat, shodli se politici v Duelu Jaromíra Soukupa

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa místopředsedu Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamuru, kterého doplnil korunní princ ODS, místopředseda strany a zastupitel Středočeského kraje Martin Kupka. Třetím ve studiu byl Jan Klán z KSČM. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešily různá témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu položil generální ředitel TV Barrandov a zároveň moderátor Jaromír Soukup otázku, která se týkala české národní hymny. "Co si myslíte o nové možné verzi?" Jako první se ujal slova Kupka. " Já jsem zjistil, že se hlavně jedná o údajně o šest vteřin a kvůli nim se rozhodlo, že se hymna prodlouží. Ale nechápu, mám rád tu původní verzi," vyjádřil svůj názor.

Na něj navázal šéf SPD Okamura. "Co se týče postoje SPD, my si myslíme, že ta stávající hymna je správná, dostačující a jsme na ni všichni pyšní." Hosté se následně shodli, že dosavadní verze je pro ně dostačující a není důvod, aby se do ní dělaly zásahy.

"Nepřijímají se potřebné zákony"

Následně se začalo probírat vyjednávání o vládě, při kterém se strhla živelná debata. Přítomní politici se shodli, že je nejvyšší čas, aby se Andrej Babiš už rozhodl a začal jednat. "Myslím si, že se už pohybujeme tam, kde se pohybovat nemáme. Vláda musí mít důvěru. Zatím to tu ale vypadá tak, že nikdo neví, kdo je opozice a kdo chce jaké zákony prosazovat. Taková situace rozhodně nepřispívá rozumnému klimatu v této zemi," vyjádřil se k tématu Kupka.

"Ano, jen se podívejte, co to znamená pro občany. Ve sněmovně se vůbec nepřijímají potřebné zákony," řekl Okamura. Dodal, že jeho hnutí chce začít pracovat. SPD se podle něj chce zaměřit na řešení dluhových pastí, zvyšování platů a pomoc lidem v tísni. "Ale není to možné, protože tu stále není žádná politická linka, která by jasně určila, jakým směrem se bude Česká republika ubírat," dovysvětlil své stanovisko. Jeho názor sdílel také Jan Klán z KSČM.

Soukupa dále zajímalo, jak si v celém vyjednávání stojí strana KSČM. "Stále chcete podporovat koalici s ČSSD a ANO?" tázal se Klána. "Nepředpokládám, že by se něco změnilo. My budeme stále podporovat koalici s ČSSD a ANO. Ale souhlasím, měli bychom zakročit. Lidé jsou nervózní a klidně může vládnout vláda menšinová, ale zde vstupuje na pole další hráč - prezident. A je na něm, jak dlouhou dobu dá na vyjednávání," uvedl.

Jaromír Soukup, který se pravidelně každý týden pracovně stýká s Milošem Zemanem v pořadu Týden s prezidentem, poznamenal, že se mu ten stav příliš nelíbí. " Andrej Babiš by měl začít urychleně jednat, my v SPD chceme pracovat a lidem zaručit lepší životy, na které čekají," znovu zopakoval Okamura.

V diskuzi tří zástupců různých politických směrů došlo i na diskuzi ohledně otravy agenta Sergeje Skripala, která vyvolala mnoho diplomatických rozmíšek mezi Ruskem a spojenci Velké Británie. "Myslíte si, že pokus o vraždu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala má politický podtext?" zeptal se generální ředitel hostů. "To bezesporu," souhlasil Okamura. Následně dodal, že se přiklání ke stanovisku, které zaujaly země jako Rakousko a Švýcarsko, tedy případ nechat vyšetřit a ne se k něčemu připojovat.

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Duel Jaromíra Soukupa, který slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky.

Již příští týden ve čtvrtek od 21:25 hodin.