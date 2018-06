Kalousek: Zadlužená ČSSD bude zástěrkou vlády ANO, KSČM a SPD

Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska se nechají sociální demokraté jednorázově použít jako "demokratická zástěrka vlády". Ve skutečnosti budou podle něj vládnout ANO, SPD a komunisté. Bývalý předseda TOP 09 v rozhovoru pro server Novinky.cz zmínil i neférovost jednání Andreje Babiše a finanční problémy ČSSD.

"Máme vládu bez důvěry, ale s bezpečnou většinou. Je to vláda ANO, SPD a KSČM. Budeme mít jistě stejnou vládu, bude to vláda ANO, SPD a KSČM a sociální demokracie," odpověděl Kalousek na otázku, zda budeme mít za několik týdnů vládu s důvěrou. Zároveň ale zmínil, že se sociální demokraté rozhodli, že se "přitom nechají jednorázově použít jako jakási zástěrka vlády o něco demokratičtější, než ve skutečnosti bude".

Současně také předseda poslaneckého klubu TOP 09 vyvracel častokrát opakovaný argument sociální demokracie, že nechce jít do vlády s SPD. "To by byl argument za předpokladu, že by bylo zřejmé, že po hlasování o důvěře vládě existuje ústavní mechanismus, díky kterému by s odchodem sociální demokracie ta vláda padla. Ale on neexistuje."

Své tvrzení nezakládá pouze na spekulacích, nýbrž vychází ze svých zkušeností. "Půl roku tato koalice spolu hlasuje o všech zásadních a důležitých věcech a nesmírně jim to vyhovuje," řekl Kalousek pro Novinky.cz a dodal, že není důvodu, proč by to takhle nemělo fungovat dál.

Sociální demokracii však Kalousek rozhodně nepovažuje za naivní. Podle jeho slov si tam celou situaci jasně uvědomují a určitá část kvůli tomu nechtěla jít do vlády. "Ostatní měli ale naopak pocit, že by měli výhodnější křesla přijmout, ať už z osobních důvodů, nebo proto, že vládní strany mají vždy o něco více sponzorů a ČSSD je ve složité finanční situaci."

Jednání Andreje Babiše ve vztahu k sociální demokracii Kalousek nepovažuje za férové a neumí si prý představit od koaličního partnera větší ponížení. Předseda hnutí ANO jim tehdy prostřednictvím novin vzkázal, že jejich kandidáta na ministra nebude navrhovat. "Pokud to chtějí sociální demokraté trpět, je to jejich věc. Ale je otázka, jestli je to potom ještě suverénní politická strana."