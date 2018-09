Kampaň chce přilákat Romy k volbám. Hlídá i kupčení s hlasy

Přesvědčit romské voliče a voličky, aby šli v komunálních volbách odevzdat svůj hlas, se snaží kampaň ME DŽAV? A so tu? aneb JÁ JDU? A co ty? Uspořádala ji organizace RomanoNet. Zaměřuje se hlavně na ty, kteří ještě nikdy volit nebyli. Organizace Romea o tom podala informace pro ČTK. Uvedla, že nyní do zastupitelstev po celé republice kandiduje až 300 Romek a Romů.

"Kampaň má probudit zájem Romů o politiku a pomoci jim uvědomit si, že právě lokální politika má zásadní dopad na jejich život," uvedl Michal Miko,ředitel organizace RomanoNet. Podle něj necílí kampaň jen na mladé prvovoliče - mnoho je i dospělých, kteří volit nechodí. "Buď proto, že volby ignorovali, nevěděli o nich, nebo skočili na předvolební sliby a pohrůžky těch, kteří si jejich hlasy kupovali a kupují," zdůvodnil Miko.

Organizace svou kampaň vede hlavně na sociálních sítích. Součástí jsou videa, kde známé romské osobnosti mluví o svém postoji k volbám a vyzývají Romy, aby k volebním urnám šli také. Podle serveru Romea.cz mají videa stovky sdílení a až 50 tisíc zhlédnutí. Před volbami pořadatelé zveřejní spot s návodem, jak se při komunálních volbách postupuje. V takzvaných vyloučených lokalitách se rozdávají letáky s informacemi o volebním termínu a odkazem na stránky kampaně www.medzavasotu.cz.

Organizace RomanoNet má v některých místech také své hlídky. Sleduje, zda se zde hlasy nekupují. "Existuje mnoho politických stran či uskupení, které cíleně navštěvují sociálně slabé Romy a za pár stovek nebo šišku salámu je dovedou s předvyplněným volebním lístkem k volební urně. Některým je přislíbena odměna až poté, co odvolí, a tak se mnohdy stalo, že Romové žádali volební komisi o to, aby jim tedy zaplatila, když už šli volit," popsal Miko. Hlídky mají podle něj případně takové jednání odhalit.

Server Romea.cz uvedl, že do zastupitelstev kandiduje asi 250 až 300 Romů a Romek. "Natočili jsme historicky první debatu romských kandidátů, kteří jsou na prvním nebo druhém místě kandidátek různých politických stran, mají tudíž velkou šanci uspět," napsal server Romea.cz. Debata bude k vidění na jeho facebookových stránkách.

RomanoNet zastřešuje podle serveru Romea.cz osm neziskových organizací na podporu Romů. Zaměřuje se na vyjednávání o opatřeních ke zlepšení situace či projektech. Připravilo stínovou zprávu o integraci Romů v Česku.