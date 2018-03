Každý druhý Čech se zajímá o politiku, zejména o domácí

O politiku se zajímá necelá polovina českých občanů, více sledují politické dění doma než ve světě nebo v Evropské unii. Druhá polovina v únorovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) uvedla, že je politika nezajímá. Zájem české veřejnosti o politické dění se v posledních deseti letech podle analytiků výrazně nemění.

Rozhodovat o významných místních otázkách by nyní chtělo 81 procent lidí, celospolečenské otázky by chtěla řešit necelá polovina. Naproti tomu zhruba tři čtvrtiny Čechů by rozhodování o významných zákonech nechaly na politicích, o mezinárodních smlouvách dokonce 82 procent respondentů. Zájem lidí rozhodovat o celospolečenských otázkách je vůbec nejnižší od začátku sledování, tedy od roku 2010, konstatovali autoři průzkumu.

Současný zájem 47 procent lidí o politiku je podle autorů průzkumu od roku 2008 téměř neměnný. O politické dění v Česku se v únoru zajímalo 58 procent lidí, ještě před deseti lety to bylo 64 procent. Zájem o dění ve světě má momentálně 40 procent dotázaných, stejně jako před deseti lety. O politické události v Evropské unii se v únoru zajímalo 35 procent Čechů, zatímco před rokem 39 procent a před deseti lety 32 procent.

Průzkumu CVVM mezi 3. a 15. únorem se zúčastnilo 1119 lidí ve věku od 15 let.