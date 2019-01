Klaus: Znovu prezidentem? Uvidíme. Babišovi chybí koncepce

Bývalý prezident Václav Klaus nevyloučil, že by se mohl opět ucházet o prezidentský úřad. Domnívá se ale, že to je úkol pro nové generace. Řekl to v neděli v televizi Prima. Klaus kritizoval vládu premiéra Andreje Babiše (ANO), nevidí za jeho vládnutím koncepci. Otázky týkající se premiérovy rodiny či podnikání označil za nedůležité. Za největší bezpečnostní problém označil Ukrajinu, kterou podle něj Západ "ponouká" k provokacím proti Rusku a jejímu prezidentu Vladimíru Putinovi.

"Nevím, jestli starý pán mého věku může o něco takového usilovat," odpověděl Klaus na otázku týkající se jeho případné kandidatury na prezidenta. "Tahle možnost tady je, ale myslím, že to je už úkol pro nové generace," dodal. Nová generace si však podle něj o to musí říct a musí se vyprofilovat.

Zda by prezidentem mohl být jeho syn Václav, odpověděl, že se názorově vyprofiloval dobře a ukázal, že má odvahu foukat proti větru. "Jestli má schopnost přátelské komunikace s miliony voličů, to by se teprve muselo ukázat," řekl.

Ohledně vlády řekl, že od opozice nevidí žádnou hlubší analýzu politiky Babiše. Za hlavní problém vlády považuje, že jí chybí koncepce a celková strategie. Za jeho úspěch u voličů vidí dárky v podobě například obědů pro školáky zdarma, slabost opozice a také některých dobrých rozhodnutí, jako například nepodpořit pakt o migraci.

Klaus cítí rostoucí mezinárodní napětí. Za největší bezpečnostní problém označil Ukrajinu. "Ona sama je, řekl bych, ponoukána politickými elitami Západu včetně našich, aby co nejvíc provokovala Rusko a prezidenta Putina," řekl. Ruský prezident se podle něj "pořád chová opatrně a střízlivě a nenaskakuje na každou provokaci". "Což je štěstí, protože kdyby tam byl někdo chaoticky uvažující, tak by ten kotel mohl vybuchnout," dodal.