Klub ANO souhlasí s jednáním o vládě s ČSSD a s podporou KSČM

Poslanecký klub ANO souhlasí podle předsedy hnutí a premiéra v demisi Andreje Babiše s jednáním o menšinové vládě s ČSSD, kterou by podporovali komunisté. Výhrady mají tři poslanci, ale budou loajální, řekl Babiš po sobotním jednání poslaneckého klubu na pražském Chodově. Místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek novinářům řekl, že by v ideálním případě mohla být vláda domluvena na konci dubna.

"Tři poslanci řekli, že s tím mají problém, ale že budou solidární, a pokud by to dopadlo, tak by to podpořili," řekl Babiš. Důvody nesouhlasu těchto poslanců jsou podle něj například osobní problém v rodině nebo osobní záležitost.

Babiš také novinářům sdělil, že o počtech ministerských funkcí, které by ČSSD mohla získat, se klub nebavil. Další členové vedení hnutí před schůzkou řekli, že by sociální demokracie mohla mít ve vládě maximálně čtyři ministry, z toho jeden takzvaně silový resort.

Podle Babiše si musí ANO vyjasnit se sociální demokracií pozici týkající se referenda o vystoupení z Evropské unie. ANO takovou možnost odmítá, stejně jako předseda ČSSD Jan Hamáček. Pro by ale byl první místopředseda sociálních demokratů Jiří Zimola. Šéf ANO zopakoval, že exkluzivitu dostalo jednání se sociální demokracií a s SPD nyní hnutí vyjednávat nebude. "Poslanecký klub k tomu zaujal jasné stanovisko, pro nás je nepřijatelné přistoupit na požadavek pana (předsedy SPD Tomia) Okamury, to znamená, aby byla možnost hlasovat o těch mezinárodních otázkách v referendu," řekl Faltýnek novinářům. Jde podle něj o nepřekročitelnou podmínku.

ANO by bylo rádo, kdyby se podařilo vládu domluvit do konce dubna. Jestli je takový termín reálný, Faltýnek neví. Záležet podle něj bude na termínu konání případného stranického referenda ČSSD.

Místopředseda hnutí Richard Brabec novinářům řekl, že by se příští týden mohly sejít expertní týmy ANO a ČSSD. "Bylo by ideální, abychom do konce příštího týdne měli z expertních týmů zpětnou vazbu, kde je problém, abychom ho mohli dořešit v tom následujícím týdnu," dodal. Dodal, že příští týden budou ještě jednání s ČSSD a ANO probíhat samostatně. Další týden by ale podle něj bylo možné některé skupiny spojit a vyjednávat ve třech, tedy i s komunisty.

Klub se věnoval také lepší docházce poslanců do sněmovny nebo o fungování klubu. Faltýnek řekl, že bude hlavně na něm, aby při důležitých sněmovních hlasováních zajistil účast poslanců. Babiš sobotní schůzku, která trvala i s obědem asi sedm hodin, vyzdvihl. Vedení ANO a poslanci podle něj konečně na sebe měli čas. Podobné akce chce opakovat.