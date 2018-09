Koalice s ČSSD není odmítáním Pocheho ohrožena, tvrdí Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) si nemyslí, že by svým nedělním výrokem o tom, že europoslanec ČSSD Miroslav Poche nebude ministrem zahraničí, ohrožoval vládní koalici ANO se sociální demokracií. Uvedl to na dotazy novinářů s tím, že čeká na rozhodnutí ČSSD.

"Myslím, že si to pan (předseda ČSSD Jan) Hamáček vyřeší. Já jsem řekl nějaký názor i na základě různých vystoupení pana Pocheho, které hodnotím velice nešťastně," řekl Babiš. Hamáček v pátek po zasedání širšího vedení ČSSD oznámil, že chce spor o nominaci Pocheho řešit až po říjnových komunálních a senátních volbách.

"A v čem, koalice funguje velice dobře," uvedl premiér na dotaz, zda svým výrokem neohrožuje funkčnost vládní koalice. Předseda vlády podotkl, že rozdíl mezi hnutím ANO a ČSSD je v tom, že v sociální demokracii o ministrech rozhoduje předsednictvo. "Pan Hamáček nemá jednoduchou situaci," dodal.

Poche, kterého odmítá jmenovat ministrem zahraničí prezident Miloš Zeman, nyní působí v Černínském paláci jako politický tajemník. Ministerstvo proto prozatímně řídí vicepremiér Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.

"Působení pana Pocheho je velice negativní, je jasné, že on nebude ministrem," řekl v neděli Babiš s tím, že je nepřijatelné, aby se Poche někdy na ministerstvu choval, jako by ministrem byl. Hamáček výrok odmítl komentovat, chce s premiérem ještě jednat. Poche uvedl, že uvnitř ČSSD cítí velkou podporu a že Babiš by měl respektovat koaliční smlouvu, a tím i nominace na ministry.

Poche řekl, že nechce měnit dosavadní zahraničněpolitickou orientaci Česka a nechce, aby na zahraniční politiku měla vliv komunistická strana. Rovněž odmítl, aby politika zasahovala do výběru velvyslanců, jak se to podle Pocheho stávalo v předchozí Babišově vládě.