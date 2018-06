Komunisté jsou nejblíže vládě od listopadové revoluce

Rozhodnutím o podporování menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD se komunisté od roku 1989 přiblížili nejblíže k vládnímu rozhodování. Dopad na český politický systém to bude mít ale především v symbolické rovině. Informoval o tom politolog Kamil Švec. Politoložka Vysoké školy ekonomické Vladimíra Dvořáková připomněla, že komunisti už v minulosti sehráli klíčovou roli při volbě Václava Klause prezidentem.

Švec poznamenal, že komunisté od listopadové revoluce nikdy nebyli tak blízko vládnímu rozhodování jako nyní. "Nenechali si tedy utéct tu příležitost, hlasovali vlastně i o sobě samých, nejenom o ANO a ČSSD," okomentoval sobotní rozhodnutí Ústředního výboru KSČM.

Verdikt to ale podle něj byl očekávatelný. Podotkl, že na vzniku vlády má zájem i prezident Miloš Zeman. Komunisté tak požadavku vyhověli.

Zdůraznil skutečnost, že se komunisté nerozhodli pouze při hlasování o důvěře opustit sněmovní sál, a tím snížit počet hlasů nutných k důvěře vládě, ale že budou pro vládu hlasovat. Při odchodu KSČM ze sněmovních lavic by totiž koalice potřebovala 93 hlasů, což je přesně počet jejích poslanců. Žádný z nich by tak nesměl chybět a stačil by jeden rebelující poslanec, aby důvěru vláda nezískala.

Pravděpodobnost, že druhá Babišova vláda skutečně důvěru sněmovny získá, je podle Švece nyní velmi vysoká, mohou se ale podle něj stále ještě objevit komplikace spojené s obsazováním ministerstva zahraničí nebo ministerstva spravedlnosti, kdyby se potíže ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) prohlubovaly.

Dopad vlády podporované komunisty na politický systém vidí hlavně v symbolické rovině. A to především z důvodu, že se komunistická strana dostává do důležité pozice, i když neprošla za posledních téměř 30 let žádnou významnější reformou. "Symbolika je z hlediska politického systému důležitá. Na druhé straně asi nejde očekávat, že by to mělo přinést nějaké fatální důsledky pro politický systém," dodal.

Podle Dvořákové rozhodnutí komunistů ve straně upevnilo pozici jejího předsedy Vojtěcha Filipa, který byl po neúspěšných volbách ve složité situaci. Při podpoře vlády ale bude mít celkem malý poslanecký klub KSČM mnohem větší význam.

Že komunistická strana získává důležitou pozici, je podle ní nová věc, zároveň ale připomněla významnou roli komunistů při volbě předchozího prezidenta Václava Klause. "Oni už jednou do toho systému včleněni byli," podotkla.

Z hlediska politologie je podle ní problém, když v Parlamentu dlouhodobě legálně funguje strana, která je zároveň vylučována z možných koalic. Ostatním stranám se tak nevytváří alternativa možných koalic, což v důsledku politickému systému škodí.