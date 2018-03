Komunisti musejí být radikálnější! horlí vyzyvatel Filipa

Aby komunisté zlepšili svoje volební výsledky, musí podle vyzyvatele Vojtěcha Filipa v blížící se mimořádné volbě předsedy KSČM - místopředsedy Josefa Skály - získat protestní hlasy, být radikálnější a výrazněji argumentovat svoje návrhy. Druhý v pořadí nominací pro sjezd, který se odehraje 21. dubna v Nymburce, se postaví Filipovi znovu po dvou letech.

Současný předseda po debaklu v říjnových sněmovních volbách nabídl svoji funkci k dispozici, v posledních měsících pak vyjednává o toleranci vlády hnutí ANO premiéra v demisi Andreje Babiše.

"Kolega Filip přišel s tím, že hlavní náš úkol je demonstrovat naši schopnost poctivé správy země. Já jsem řekl, že rozhodující je dohnat kritické nálady, stát se jejich mluvčími, nějakým způsobem jim dát politický tvar. Vývoj ukázal, kdo v tom srovnání měl pravdu," uvedl Skála s odkazem na poslední sjezd z roku 2016 v rozhovoru.

Volby podle Skály vyhrávají protestní hlasy a téměř 80 procent lidí, kteří mají volební právo, se staví tak či onak kriticky a protestně k dnešním poměrům. "Musíme být podstatně víc radikální systémovou opozicí. Mám na mysli schopnost dát politický tvar rozčarování a kritickým náladám a protestní vůli většiny české společnosti, to je náš úkol, s nímž se zatím vyrovnáváme jen z části a nedostatečně," uvedl. KSČM musí podle něj jinak vystupovat v médiích, víc komunikovat svoje návrhy.

Podporu cítí Skála výrazněji od řadových členů strany i od lidí mimo KSČM. "Tento trend narůstá právě v té situaci, kdy si lidé kladou otázku, zda to vyjednávání s vítězem voleb (hnutím ANO) nám nemůže přinést více škod, než užitku," uvedl. Bylo by proto podle něj přínosem sjezd přerušit a nechat další postup posoudit členskou základnou strany.

KSČM podle Skály hrozí rozštěpení v případě, pokud by se vítěz sjezdu pokusil ostatní převálcovat. "Já osobně nedokážu garantovat, že tisíce lidí zapálených pro věc by toho nenechaly úplně. Jsem přesvědčen, že i složení nového vedení by mělo respektovat reálné názorové rozložení ve straně," míní. Dělicí čára ve straně podle něj prochází mezi stoupenci radikálnější politiky a těmi, kteří ustrnuli v 90. letech, kdy stačilo kritizovat následky tehdejších rozhodnutí.

"Tehdy jsme byli jediní, kdo taková témata zvedal, a byl to i vynucený manévr, reakce na společenskou atmosféru, kdy hrozilo, že nás mohou zakázat. Taková politika je samozřejmě pohodlnější. To není tak, že by někdo z nás byl konzervativnější a liberálnější, je to tak, že někomu je dobře v tom, jak to je, a někteří z nás říkáme ne, to je málo, to je ustrnutí. Doba se posunula jinam," popsal proudy uvnitř strany.

Pozitiva Skála vidí v tom, že nemá poslanecký mandát. Základ činnosti KSČM vidí v "lidové diplomacii", v mimoparlamentní činnosti, která nachází rezonanci v širší veřejnosti. Poznamenal, že kvůli věkové struktuře síly v regionech KSČM slábnou, o to víc musí nový předseda být k dispozici. Za obtížný úkol vzhledem ke slábnutí členské základny považuje přípravu na komunální volby. Sestavit kandidátky v takovém množství měst a obcí jako kdysi, je nyní méně reálné, míní.

Podle dosavadních nominací se Skála utká o post předsedy vedle Filipa s europoslankyní Kateřinou Konečnou a poslanci Leo Luzarem a Zdeňkem Ondráčkem.