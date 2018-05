Krach vlády s ANO? Odbory straší ČSSD velkým odlivem hlasů

Zemědělské odbory se budou snažit o odliv voličů ČSSD, pokud strana nevstoupí do připravované vlády s ANO. Uvedl to šéf zemědělských odborářů Bohumír Dufek. Pod tiskové prohlášení se podepsal jako předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR. Organizace sdružuje 35 tisíc členů. Členové ČSSD nyní o vstupu do vlády s ANO hlasují v referendu, připravovaný menšinový kabinet počítá s tolerancí od komunistů.

"Kategoricky prohlašuji, že pokud nedojde k vládní spolupráci, uděláme všechno proto, aby ČSSD nedostala od zaměstnanců a občanů žijících v malých městech a na venkově žádné hlasy, protože nebudeme volit a podporovat stranu, která nemá žádný koaliční potenciál," uvedl Dufek.

Podle něj si musí být sociální demokracie vědoma toho, že buď obhájí své postavení u voličů, nebo skončí jako strany, které vypadly ze sněmovny. Jmenoval Věci veřejné, ODA a Unii svobody. ČSSD rozštěpili nejvyšší představitelé, kteří jsou aktuálně v Parlamentu, míní Dufek.

Vedení ČSSD dojednalo s ANO návrhy koaliční smlouvy a programového prohlášení, členové strany o vstupu do vlády hlasují od pondělí. Referendum potrvá do 14. června, výsledky mají být známy o den později. Vznik vlády ale ještě mohou zkomplikovat požadavky komunistů na změny v programovém prohlášení.

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR je druhou největší odborovou organizací v Česku po Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS). Členy má vedle zemědělství i v dalších pracovních odvětvích.