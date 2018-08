Krnáčová by ráda upravila bývalý pomník Stalina na Letné

Vedení pražského magistrátu "oprášilo" šest let starou studii na úpravy podstavy bývalého Stalinova pomníku na Letné, na které nyní stojí pohyblivá socha přezdívaná Metronom. V podzemních prostorách základny má vzniknout galerie. Magistrát za to čelí kritice starosty Prahy 7 Jana Čižinského, dalších komunálních politiků a Zelených. Jak ve středu novinářům řekl Čižinský, je podle něj nepřijatelné, aby se podobné úpravy dělaly bez široké veřejné diskuse a architektonické soutěže. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) uvedla, že by záměr ráda předložila radě do voleb. Kritiku odmítá, investice je podle ní nezbytná.

Na záměr v úterý upozornil deník E15. "Celé to působí tak, že se hnutí ANO snaží na poslední chvíli postavit primátorce pomník," uvedl Čižinský. "Období, kdy někdo něco rozhodl a direktivně to někam umístil bez ohledu na lidi, kteří tam žijí, už je snad pryč," dodala radní Prahy 7 Lenka Burgerová. Burgerová, Čižinský a další politici z Prahy 7 na podzim kandidují na magistrát pod hlavičkou sdružení Praha sobě.

Se záměrem nesouhlasí ani místostarosta Prahy 7 a kandidát Zelených na primátora Ondřej Mirovský. Názor vedení městské části je obecně takový, že využití letenských sadů by mělo zůstat stejné jako dosud a větší stavby by tam vznikat neměly. Čižinský nicméně dodal, že do bývalého pomníku se bude muset investovat, protože není v dobrém stavu. Nikoliv však tímto způsobem a nikoliv pár měsíců před volbami, dodal.

Co s prostorem se řeší již dvacet let

Podle návrhu usnesení, by měli radní Prahy v dalších týdnech rozhodovat o zakázce za necelých 50 milionů korun na zpracování projektové dokumentace podle studie z roku 2012. Podle Krnáčové už o plánované prostory projevila zájem Národní galerie.

Primátorka odmítla kritiku s tím, že nutnost "Stalina" opravit je zjevná. "Už nyní je v podstatě v havarijním stavu, a ta investice je proto naprosto nezbytná. Zatím jsem o tom záměru hovořila s vedením Národní galerie a pan ředitel to vítá. Teď to chci určitě prodiskutovat s kolegy a případně i předložit na některé ze zbývajících rad," uvedla. Dodala, že je nesmysl, že měl být tisk předložen na radu už v úterý, jak tvrdil Čizinský.

Praha již od počátku devadesátých let řeší, jak využít prostor pod bývalým pomníkem sovětského diktátora, kde jsou i rozsáhlé podzemní prostory. Mluvilo se například o vzniku muzea totality, o kavárně nebo oceanáriu. Vše ale zůstalo ve fázi úvah. Ploše od roku 1991 dominuje 25 metrů vysoká pohyblivá socha přezdívaná Metronom.