KSČM měli zakázat. Vliv na vládu nemá! řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš ve středu v německé metropoli uctil památku obětí berlínské zdi, když k jejímu památníku položil věnec. Období, v němž Berlín v letech 1961-89 dělila, označil za velice temné. Zároveň později českým novinářům řekl, že po revoluci měla být zakázána komunistická strana.

"Berlínská zeď je symbol bývalého komunistického režimu, režimu, který neváhal střílet na lidi. Stejné to bylo u nás na hranici," uvedl Babiš. "To je velice temné období v historii postkomunistických zemí, a proto si myslím, že bylo potřeba, abych projevil úctu vůči obětem, a i možná pro mladou generaci připomněl, co se za těch minulých totalitních režimů dělo," zdůraznil také.

Babiš ve středu před polednem položil věnec u části památníku zdi, na níž jsou fotografie obětí rozděleného Berlína. Kytici přinesl také k místu, které připomíná příspěvek zemí visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) k pádu berlínské zdi.

Od novinářů později čelil otázce, jestli není zvláštní, že uctil památku komunistických obětí jako premiér vlády ČR, kterou komunisté podpořili. "Komunisti, KSČM nemá na naši vládu žádný vliv," uvedl s tím, že ji jen jednorázově podpořili. "Měli KSČM zakázat," poznamenal také k dění po sametové revoluci z roku 1989. Jestli někdo komunisty oslabil, tak to podle Babiše bylo jeho hnutí ANO.

Hlavním bodem dnešní Babišovy návštěvy v Berlíně byly středeční schůzky s kancléřkou Angelou Merkelovou a předsedou parlamentu Wolfgangem Schäublem.