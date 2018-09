Kubera: Feri mě zklamal, dramaticky zradil

Politici se nechali zatlačit do pozice lovné zvěře, tvrdí Jaroslav Kubera, senátor a primátor Teplic, který za měsíc obhajuje obě své funkce. Věří, že popularita Pirátů nebo ANO je pouze dočasná. Za dva roky chce být předsedou Senátu a očekává, že ODS bude v té době v horní parlamentní komoře nejsilnější stranou.

Jste teplickým primátorem přes dvacet let, za měsíc obhajujete posedmé, jak se za tu dobu změnila komunální politika?

Strašně moc. Dneska už není žádná samospráva! Města fungují jako detašovaná pracoviště centrálních úřadů, místo aby se starostové a zastupitelstva starali o dopravu nebo chodníky, řeší povinnosti navalené z ministerstev. Stát hodí na obce vše, co se mu nechce řešit. Nejlepší bylo to úplně první období v devadesátých letech, kdy ještě panovalo obrovské nadšení. Jenže platí můj vzorec, že zklamání se rovná druhé mocnině očekávání a funguje to skoro jako Einsteinova teorie relativity. Lidé vždy očekávají více, než se při sebelepší vůli podaří. Zpočátku to vyrovnávalo nadšení, které postupně vyprchávalo, a dnes už jsou otrávení.

Proč jste to jako ODS nechali dojít tak daleko, když jste byli čtyřikrát ve vládě a vy jste místopředseda Senátu?

Mám dojem, že jsme se nechali ukolébat v pocitu, že svoboda je něco samozřejmého, a zatím si ji necháváme pomalu po kouskách ukrádat. Příběh s tou pomalu vařenou žábou je ohraný, ale pravdivý. Postupně se zvyšuje šmírování státu, i to proklaté GDPR místo ochrany svobody ji vlastně bere a hrozí likvidačními pokutami. Lidé jsou vyděšeni, co se vlastně smí, ve školách se bojí dát na nástěnku výkresy dětí. Pokutománie je famózní, poslanci jsou posedlí všechno zpřísňovat. Bodový systém v dopravě se nepovedl a nefunguje, lidé na silnicích umírají, ale jak to vyřeší ministr dopravy? Navrhne vyšší pokuty. Začalo to přijetím Lisabonské smlouvy.

Myslíte si, že bruselští úřednici jsou o tolik horší než ti v Praze nebo Teplicích? Není to spíše neschopností politiků se prosadit?

Ministerstva bohužel řídí střední úřednické kádry, které umějí napsat vyhlášky a rozumějí své agendě, na rozdíl od ministra. Takže dál upevňují svou moc a nepostradatelnost. Třeba řeči o snížení počtu úředníků jsou vždycky nesmysly. Pamatuji si, že se mi kdysi chlubila bývalá předsedkyně odborového svazu státních zaměstnanců Alena Vondrová, jak po jedné politiky ohlášené redukci všechny propuštěné zaměstnala na jiných ministerstvech. Ministryně financí Alena Schillerová teď slibovala nějaké snižování a dopadne to úplně stejně.

Takže politici se bojí úředníků, expertů a aktivistů?

No samozřejmě! Politici se nechali zatlačit do pozice lovné zvěře. Politika není sprosté slovo, jen někteří politici jsou sprostí, ale bohužel v politice jako v průmyslu je nedostatek kvalitních lidí. Koukněte na hlasování o platech politiků, jak se všichni bojí hlasovat tak, aby politikům rostl plat jako ostatním. Zase se bude spousta chytrolínů předvádět, jak nemají růst politikům příjmy, a poslanci a senátoři se nechají zastrašit. Je to ubohé. Jsem proti tomu a nepoškodí mě to, ale ostatní se bojí. Stejně tak jsem hrdý, že jsem hlasoval třeba proti Lisabonské smlouvě. Politické strany nedokázaly přesvědčit voliče, že jsou jedinou a správnou cestou, jak řídit věci veřejné, a lidé uvěřili různým hnutím, ale časem stejně vystřízliví, protože hnutí dlouho nevydrží.

Teplice mají romskou menšinu, do lázní jezdí hodně návštěvníků z muslimských zemí, jak se u vás projevily nepokoje v nedaleké Saské Kamenici?

Tady problémy nejsou. Pokud nějaký je, původce je zvenku, když přijede třeba Okamura a snaží se to tady rozvířit. Nikdy neuspěl. Když polovina města pronajímá arabským turistům ubytování, tak proti nim nechodí protestovat.

Třenice mezi místními a Araby ale v Teplicích byly, ne?

To nejsou spory místních, snaží se na tom přiživit lidi mimo Teplice. Problém je - nebo spíše byl, protože teď už sem jezdí méně návštěvníků z arabských zemí -, že bydlí kolem nejmenšího parku ve městě, jezdí sem s dětmi a ty jsou živé jako všechny, možná někdy trochu více. Na cestičkách, kde se procházejí pacienti, běhají, křičí, jezdí na kole, blbnou s balonem, po pikniku v parku zůstávaly tácky a kelímky. Je to stejné jako na sídlišti, akorát se to snadněji medializuje, ale je to nafouknutá bublina. Nemáme tady problém s menšinami ani s Romy jako v jiných severočeských městech. Větší problém jsou feťáci. To, co se děje v Německu, jen sledujeme v televizi.

Kde podle vás "soudruzi z NDR udělali chybu", že se jim to tak zvrtlo?

I soudružka Merkelová je z NDR. Podle mě podcenili situaci a věřili, že změní svět. Podobně hloupá je i představa, že zamezíme oteplování planety. Špatně se proti obojímu bojuje, protože je to současná móda, i když i žák základní školy ví, že věk Země je v miliardách let a my děláme závěry z měření za poslední stovky let. Dělají se závěry i z letošního léta. Přitom ani není nejteplejší, ale někdo holt cítí byznys.

Jste známý kritik Evropské unie. Mělo by Česko vystoupit, jak navrhuje váš spolustraník Václav Klaus mladší?

On by nejradši vystoupil i z ODS, jen neví, jak to navléknout, aby ho vyloučili. Nevyčítám mu názor na mise nebo Unii, má někdy pravdu. Opravdu mu zazlívám, že místo Vladimíra Kratiny, kandidáta ODS do Senátu, podpořil Ladislava Jakla za SPD, to je hrubý nedostatek elementární loajality. Co se Unie týče, Česko je v situaci manželky, kterou manžel mlátí, ale pak jí koupí prsten s diamantem. Otázka není, jestli vystupovat, nebo ne, ale jak Evropskou unii reformovat, protože jinak se rozpadne sama. Unie vlastně extremistům nahrává, koukněte na Itálii.

Volby jsou za měsíc, cestou do Teplic jsem vás na billboardu nikde neviděl, nepodceňujete to?

Billboardy považuji za nadbytečné, všichni mě znají. Sázím na pouliční kampaň, rozdám nějaká cigára, půjdu mezi lidi do hospody. Bude mě honit ten úřad na kontrolu stran, kde to mám mít evidované. Místo kampaně abych vyplňoval dotazníky. Přitom já se ani zdaleka nepřibližuji zákonným limitům a kampaň vedeme za peníze vybrané mezi kandidáty.

Není v tom ale riziko, že lidé budou chtít změnu nejen v Teplicích?

Jsem optimista, pro mě je každá varianta dobrá. Můžu klidně požádat o důchod a hned bych přešel na druhou stranu barikády. Politiku bych s chutí komentoval. Myslím, že určitě vyhrajeme do městského zastupitelstva, jen bude otázka, zda to bude stačit a jestli se nespojí ostatní proti nám. Zklamal mě Dominik Feri z TOP 09 (teplický radní, pozn. red.), který dramaticky zradil a spojil se s opozičními aktivisty, když zjistil, že s topkou už nemá šanci. Stal se poslancem a stouplo mu to do hlavy, na Teplice už kašle a na rady nechodí. Je neuvěřitelné, s jakou naivitou jdou někteří lidé do voleb. Do Senátu je to ještě neuvěřitelnější, mnozí ani netuší, co se tam děje a jakou má funkci. Co tam bude dělat třeba krasobruslař Novák? Nebo profesor Jiří Drahoš? Slibuje, že zařídí metro, ale to Senát vůbec neřeší. Mé protikandidátky Terezie Holovské se zeptali, jak bude jako senátorka hlasovat o rozpočtu, a nevěděla, že o něm horní komora nehlasuje, a koukala jako jojo. Slibují, jak zařídí peníze, až to zavání korupcí. A Olomouc (Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které rozpoutalo aféru "Nagygate", pozn. red.) mlčí.

Proč nepodáte trestní oznámení?

Jsem absolutní odpůrce zatahování trestního práva do politiky a zaměňování trestního a občanského sporu. Na to jsou mistři Piráti, kteří by žalovali všechno. V Teplicích náš úřad naštěstí až na jednu výjimku žádné trestní oznámení nepostihlo. I když se vyšetřoval ROP Severozápad, tady se nic nedělo.

Čím to je?

Jsem odpůrce dotací, takže se tady nerozdávalo, neměli jsme kmotry, radní nemohou dostat zakázku nebo koupit pozemek od města. Odmítám utrácení, proto v Teplicích nebylo zatím kolegium primátorů, to jsou vždycky opulentní akce. U nás by dostali tak dva chlebíčky a konec.

Takže receptem je lakomý Kubera?

Ano! Nemám žádný fond na reprezentaci, jediný přepych, co si dopřávám, je kola. Neštěstí je, že všude v médiích jsou ženy hlídající si váhu, takže nemají sladkou kolu a ke kafinenabízejí cukr. Jenže z toho já žiju! Nebýt koly a presa, jsem mrtvý. Jsem chodící důkaz, že kafe a cigarety obsahují všechny životně důležité látky. Nejsem gurmán, jídlo mě vůbec nezajímá. Žena má teorii, že jíme, abychom přežili, nežijeme, abychom jedli.

Kolik ODS získá ve volbách senátorů?

Úspěch by byl pět. Za dva roky chci být předseda Senátu, to už tam ODS bude mít nejsilnější klub. Letos to bude obtížné, protože třeba v Praze jdou do senátních voleb čtyři prezidentští kandidáti a tři z nich jsou soupeři - a to silní.

ODS v průzkumu předběhli Piráti. Kam má směřovat, aby dosáhla na své bývalé voliče?

Poslední výzkum je nesmysl, to neplatí. Myslím, že máme pokračovat v současném trendu. Strana je očištěná od skandálů, má pochopitelnou politiku a voliči se pomalu vracejí. Piráti jsou bublina, která dříve či později splaskne.

Vstupují do ODS noví členové?

Kupodivu ano, i když neděláme nábor. Často jsou to mladí lidé.

Nebojíte se, že vás ANO a Piráti zase převálcují?

Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Nejsem z těch, kdo by se probouzelí se jménem Babiš, dokonce oceňuji, že chce zachránit točnu v Českém Krumlově. Jenže on si toho bere moc, zachraňuje všechno, každému dává číslo, ale to se nedá dlouho vydržet. My měli smůlu, že ODS vždy vládla v době krize, málokdy si užila konjunkturu a většinou musela řešit, co s předluženou zemí. Očekávám krizi, která politiku pročistí, koukněte jen na pražskou realitní bublinu, až praskne, bude to pořádný malér. Zatím politika jede ve stejných kolejích zklamaných očekávání. Když se přijme jednodušší stavební zákon, je ve finále složitější. Když čekáte na lepšího ministra práce, přijde tam nakonec Jana Maláčová.

Myslel jsem, že pro ODS byla nejhorší Michaela Marksová.

Nebe a dudy. Ale to nevadí, já se s ní skamarádím, zulíbám ji a zharaším jako Alenku Gajdůškovou. Tuhle jsem byl u Moravce v televizi a zharašil jsem tam Kateřinu Konečnou, komunistku. On tam nikdo jiný nebyl k mání a ona držela.

Blahopřeju. Jak vlastně zvládáte být primátor Teplic, krajský zastupitel a místopředseda Senátu?

Nechodím patnáct let na obědy a nespím. Přiletím z Ameriky a jdu na zastupitelstvo. Dá se to naučit, jen se to nesmí přehánět dlouho. Teď v noci koukám na tenis, když nad ránem skončí, nemá cenu jít spát, sednu si k počítači a ráno jdu do práce.

Nasbíral jste si podpisy senátorů na podporu prezidentské kandidatury, proč jste to nakonec vzdal?

Manželka viděla v televizi pořad, kde se představovaly manželky kandidátů, a prohlásila, že to by nedala a ať na to zapomenu. Bylo to rozumné. Ačkoli kamkoli přijedu, lidé mi říkají, že jsem to měl vzít. Věřím, že bych měl víc než Topolánek, ale nestačilo by to.

Bavilo by vás to na Hradě?

Ne, jsem padesát let s jednou ženou, babičky pláčou, že to se dneska nevidí. Kvůli Hradu si to nezkazím. Představa, že bych dopadl ještě hůře a musel si zvykat na novou ženu, mi za to nestojí.

Také by se vám jako prezidentovi hůř harašilo...

To je pravda, ale žena je boží, ta mě na ně ještě upozorňuje. Testuju české ženy a dívky a musím s potěšením konstatovat, že jsou netknuty hnutím #MeToo, až asi na tři ultrafeministky. Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím a zeptám se, jestli nejsou jako ty blbé Američanky. A nejsou! Akorát jsem už u sedmnáctek a bojím se, aby to nešlo dál. Pětadvacítkám říkám: Jste krásná, ale škoda, že jste pro mě stará.