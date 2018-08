Lex Poche. Piráti chtějí zakázat europoslancům práci pro ministerstva

Piráti chtějí zakázat europoslancům, aby se stávali zaměstnanci českých úřadů. V pátek představili příslušnou novelu zákona o volbách do Evropského parlamentu. Strana tím reaguje na situaci na ministerstvu zahraničí, kde ve funkci politického tajemníka působí europoslanec Miroslav Poche (ČSSD). Pozici převzal poté, co ho prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí.

Zákon v současnosti zakazuje europoslancům, aby působili v Evropské komisi, stali se soudci Evropského soudního dvora nebo pracovali pro Evropskou investiční banku. Zároveň uvádí, že funkce europoslance je neslučitelná s funkcí člena české vlády, nezakazuje ale zaměstnání poslance Evropského parlamentu některým ministerstvem.

"Miroslav Poche se svou pofidérní brigádou v pozici politického náměstka jde proti zdravému rozumu i všem pravidlům. Bohužel nepsaným. To jsme se rozhodli s Piráty změnit," uvedl v tiskové zprávě pirátský poslanec Jan Lipavský. Podle něj spojení práce v Evropském parlamentu a pro ministerstvo vede k zanedbávání obou funkcí.

Podle Pirátů premiér Andrej Babiš (ANO) situaci na ministerstvu zahraničí neřeší, proto chtějí přijmout zákon, který by Pochemu vykonávání funkce politického tajemníka znemožnil. Chtějí do zákona doplnit, že funkce europoslance znemožňuje pracovněprávní vztah s jakýmkoliv českým úřadem. "Tím by se působení Miroslava Pocheho na ministerstvu zahraničí stalo nezákonným," uvedli Piráti.

ČSSD navrhla Pocheho na ministra zahraničí v koaliční vládě s ANO, Zeman ho ale odmítl do funkce jmenovat. ČSSD jiného kandidáta nenavrhla, řízením diplomacie byl dočasně pověřen předseda sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček. Situací by se mělo na konci srpna zabývat předsednictvo ČSSD.