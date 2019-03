Ministry v koaliční vládě ČSSD měnit nebudu, zdůraznil Hamáček

Vicepremiér Jan Hamáček zopakoval po svém znovuzvolení do čela ČSSD, že nemíní vyměňovat ministry sociální demokracie v menšinové vládě s hnutím ANO. Od premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše dostal gratulaci, kritiku z jeho strany považuje za klasický přístup koaličního partnera.

Babiš ve vyjádření pro server Novinky.cz některé členy ČSSD obvinil z přivlastňování úspěchů společné vlády. Podle Hamáčka jde o klasický přístup hnutí ANO. Na tiskové konferenci Hamáček připustil, že například návrh na zvýšení důchodů mohl vzejít z koaličního hnutí, novelu zákona ale připravilo ministerstvo sociálních věcí řízené kandidátkou na místopředsedkyni ČSSD Janou Maláčovou.

Hamáček novinářům řekl, že volba místopředsedů nebude mít vliv na možné změny ve vládě. "Není vhodné spojovat osud stranické funkce s osudem vládní funkce. Ať ministři budou, či nebudou zvoleni, stále platí, co jsem říkal, že s prací našich ministrů jsem spokojen a žádné změny nechystám," zdůraznil. Za ne úplně šťastné Hamáček už dřív označil dřívější vyjádření ministra zahraničí Tomáše Petříčka, že pokud na sjezdu neuspěje se svou kandidaturou na místopředsedu, zváží setrvání v ministerské funkci. Petříček později svá dřívější slova mírnil.

Podle Onderky nemusí být sociální demokracie ve vládě za každou cenu. Jako příklad hranice, za kterou ČSSD nepůjde, označil hlasování o karenční době, tedy o proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Kdyby koaliční partner v tomto bodě porušil koaliční dohodu, považovala by to sociální demokracie za zradu "a v ten moment není jiná cesta, než odejít z vládního angažmá," řekl Onderka.

Hamáček nicméně zopakoval slova ze svého dopoledního projevu, že vzájemné dohody zatím hnutí ANO naplňuje. Kdyby se koaliční partner začal sbližovat s pravicí, ČSSD by vyvolala dohodovací řízení. V případě, že by se nepodařilo rozpory narovnat, ČSSD by mohla vládu opustit, dodal.