Nedostatek pracovních sil by mohli vyřešit Ukrajinci

Kandidát na ministra práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) chce ve vládě řešit konkrétní problémy - podporu rodin a seniorů. Česku podle něj chybí čtvrtmilionu práceschopného obyvatelstva, tvrdí, že řešením tohoto úbytku mohou být přistěhovalci z Ukrajiny.

Působil jste na ministerstvu práce a sociálních věcí jako náměstek, jaké budou v rezortu vaše priority?

Prvním krokem bude vybudování dobrého týmu, protože po předchozích ministrech tam nezůstal kámen na kameni. Rád bych si přivedl lidi z krajů, kteří mají zkušenosti z praxe. Chci změnit strukturu, například je nesmysl, aby IT a ekonomika bylo jedno oddělení. Musí se posílit zejména agendy rodin s dětmi a senioři, na ministerstvu není například nikdo, kdo by byl odborník na rozpočet.

V minulém volebním období měla ČSSD školství i sociální věci, ale rezorty se nebyly schopny dohodnout například na koncepci péče o ohrožené děti. Změní se to?

Pokud nedojde k dohodě, tak se nic nezmění, jde o dlouhodobá témata. Na kraji jsem usiloval o reformu péče o mentálně postižené a povedla se, ale trvalo to osm let, místo plánovaných dvou. Podobně to bude s transformací kojeneckých a později dětských domovů. Důležité je dohodnout se s kraji, protože reformu svrchu nepřijmou. Musí se vyřešit majetkové otázky - co s objekty, které zbydou ve chvíli, kdy většina dětí bude v rodinách. Často se jedná o staré vily a malé zámky. A v neposlední řadě je to i otázka platů zaměstnanců, kteří by ze školství přešli pod MPSV a platově si uškodili - to se musí srovnat.

To nezní moc slibně, na kraji vám reforma trvala osm let, dá se vůbec prosadit reforma na celostátní úrovni, když po každých volbách se nová vláda snaží dělat vše od začátku podle svého? Doufáte v nějakou dohodu s opozicí?

Ano, jinak to nepůjde. Jsem z kraje zvyklý pracovat na základě dlouhodobých koncepcí a máte pravdu, že na státní úrovni to moc nefunguje. Na krajské úrovni jsme se dohodli s ODS i lidovci, ač nás bombardovali s mnoha věcmi. Začínat každé čtyři roky s čistým stolem je špatně, to pak neuděláte nic. Je tady schválená nějaká koncepce rodinné politiky, seniorská ani žádná není. Musí se na tom dohodnout několik rezortů od ministerstva práce přes školství po například místní rozvoj. V koncepci minulého vedení ministerstva jsou věci, na které navážeme, i když pochybuji, že budeme podporovat třeba genderovou politiku, protože ta například rodinám nijak nepomáhá. Moje představa je, že by koncepce neměla schvalovat pouze vláda, ale celá sněmovna, aby se jí zavázaly i další strany a nemusela se měnit každé čtyři roky. Je to nutné, protože demografická prognóza je děsivá s výhledem do roku 2050.

Klesá počet dětí, zvyšuje se věk dožití, výsledkem je, že klesá podíl produktivní části populace, který zbytek musí uživit. Máte představu nějaké politiky na podporu porodnosti?

Prorodinná politika by možná i fungovala, ale je zřejmě už dost pozdě a nestačí. V roce 2050 bude produktivních jen čtyřicet procent populace. Čtyřicet procent budou senioři a dvacet děti. To není jen poklesem porodnosti, to se zanedbalo dávno, souvisí to s motivací mít děti a klesající plodností. Jeden z problémů, proč lidé nemají děti je nedostatek bydlení. Pryč je doba, kdy jsou děti ochotní bydlet se svými rodiči, chtějí být sami, rozpadají se vícegenerační svazky. Ale mnoho z nich na bydlení nemá. Fungovat by mohlo zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc, to pomůže víc než plošné přídavky na děti. To je pár korun a tím neroztočíte porodnost. Další bude půjčka pro mladé rodiny 300 tisíc a další podpora od MMR.

Jak z toho ven, když to nezachrání vyšší porodnost?

Podle mého chybí 250 tisíc práce schopného obyvatelstva. To potvrzují i podnikatelé. Německo to zkusilo přes uprchlíky, to nefunguje. My sem opatrně zkoušíme nalákat lidi z Ukrajiny, jenže to nejde rychle. Jde o lidi z podobného kulturního okruhu, ale musíme sem nalákat celé rodiny, jinak to nemá smysl. Ale nejde to mávnutím kouzelného proutku, snadno se zaměstná dělník ve fabrice, relativně, ale například do zdravotnictví a sociálních služeb, kde je nedostatek lidí je potřeba, aby imigranti překonali jazykovou bariéru, a to chvíli trvá. Je nutné zjednodušit vízovou politiku, kde je problém korupce, takže Ukrajinci do Česka míří přes Polsko, kteří to velmi zjednodušili. A v neposlední řadě musíte přesvědčit odbory, že to neohrozí zaměstnance v Česku. Jsou tam české rodiny, Česko má v Zakarpatí stále skvělý zvuk a máme to využít.

Jste kandidát ČSSD na ministra vlády s ANO. Ve sněmovně se minulý týden ukázalo, že můžete být přehlasováni - nebojíte se, že budete ve vládě jen fíkový list pro záměry Andreje Babiše?

ČSSD z Vysočiny i já jsme pro vládní spolupráci, ne kvůli funkcím, i když se to na ně někdy bohužel redukuje. Já ani nebyl v první fázi navržen a mám jisté místo. Po prohraných volbách bylo jasné, že musíme něco dělat. Bylo jasné, že jsme selhali v komunikaci s veřejností, ale ve vládě pořád budeme mít možnost něco prosadit.

Ale úspěchy ve volbách sklidilo ANO, nebojíte se, že se to zopakuje? Máte jen sedm procent...

Důležitá je komunikace do strany i k veřejnosti, ani jedno se poslední volební období nedařilo. Navštěvuji straníky na Vysočině a vysvětluji to, ale paradoxně řada z nich by podpořila vládu ANO bez naší účasti. To je podle mě nesmysl, nic z toho nemít. Musíme se prosadit a účast ve vládě je šance.