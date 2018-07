Není neobvyklé, že jeden ministr vede dva resorty, řekl Zeman

Prezident Miloš Zeman považuje v současné chvíli otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Kabinet je s výjimkou pozice ministra práce, na kterou kvůli plagiátorství v úterý rezignoval Petr Krčál, kompletní, řekl prezident v rozhovoru s ČTK. Otázku, jak dlouho povede předseda ČSSD Jan Hamáček současně ministerstva vnitra i zahraničí, ponechává čistě na něm.

"Já jsem zaprvé jmenoval premiéra a zadruhé vládu včetně ministra zahraničí," vysvětlil Zeman, proč považuje věc za uzavřenou. Prezident před třemi týdny kvůli svým výhradám odmítl nominanta ČSSD Miroslava Pocheho a místo něj na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) pověřil vedením diplomacie Hamáčka. Zeman ČTK řekl, že není nic neobvyklého, když má jeden ministr na starosti dva resorty.

Nechává proto na Hamáčkovi, jak dlouho povede vnitro i diplomacii. "Nepochybuji o tom, že pan Hamáček se svými zkušenostmi může být velmi dobrým ministrem zahraničí," řekl Zeman.

Prezident v současné době nevidí důvod, aby s ostatními aktéry o ministerstvu zahraničí jednal. "Jestliže by pan Hamáček rezignoval, pak je to důvod k jednání, on ale nerezignoval a doufám, že v dohledné době ani rezignovat nebude," uvedl. Dodal, že Hamáčkovi nechce do otázky jeho setrvání v Černínském paláci nijak mluvit.

Předsednictvo ČSSD v květnu vybralo do čela diplomacie europoslance Pocheho. Zeman ho však s odkazem na to, že zpochybňuje odmítání migračních kvót a českou proizraelskou politiku, odmítl jmenovat. Na osobní schůzce ho vyzval, aby o funkci neusiloval. Sociální demokracie dosud na Pochem trvá. K činnosti vybízí premiéra Babiše, který naopak hovoří o tom, že příslušné návrhy na Hrad doručil a řešení by měla hledat především sociální demokracie.

Hamáček situaci v čele resortu označuje za dočasnou. Při jeho nástupu před třemi týdny Poche prohlásil, že bude v Černínském paláci působit jako nehonorovaný politický tajemník. Hamáček však minulý týden poslancům zahraničního výboru řekl, že Poche zatím na ministerstvu v žádné oficiální funkci není.