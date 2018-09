Neskuhrejte! vyčetl Ovčáček předsedovi Senátu Štěchovi

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) se příští týden nezúčastní schůzky ústavních činitelů ke koordinaci české zahraniční politiky. V době jejího konání bude ve Francii. Štěch řekl, že nabízel svůj dřívější návrat ze služební cesty, zástupci Pražského hradu mu ale s posunem času nevyšli vstříc. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka má slušný člověk respektovat "už před časem stanovený termín a nedůstojně neskuhrat prostřednictvím médií". Štěch zároveň řekl, že koordinace zahraniční politiky v České republice vázne, což podle něj způsobuje rizika.

Schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice prezident Miloš Zeman ve svém předchozím volebním období pravidelně svolával. Jejich cílem bylo sladit zahraniční politiku vlády, prezidenta a předsedů Poslanecké sněmovny a Senátu. Účastnili se jich premiér a ministři zahraničí a obrany.

První setkání po opětovném Zemanově zvolení se mělo uskutečnit dvanáctého září. Štěch řekl, že dostal dotaz, zda se může ten den ve dvě hodiny odpoledne na Hrad dostavit. Podle svých slov odpověděl, že bude ve Francii na schůzce s předsedou francouzského Senátu, během které budou mimo jiné připomínat sté výročí vzniku Československa. Nabídl, že setkání zkrátí a vrátí se do pěti hodin odpoledne "Po několika dnech mi bylo sděleno, že se to svolává na dvě hodiny po poledni," poznamenal. Zrušit cestu do Paříže Štěch nepovažoval za slušné. "Myslím si, že mi mohlo být vyhověno," poznamenal k rozhodnutí Hradu.

Štěcha nahradí místopředsedkyně Horská

Štěch má v posledních měsících se Zemanem napjaté vztahy, několikrát ho veřejně kritizoval. Zda to má souvislost s časovým návrhem setkání ústavních činitelů na dobu jeho služební cesty, nechtěl spekulovat. "Je pravda, že poslední dobou jsou útoky na moji osobu, samozřejmě to souvisí s tím, že jsem měl výhrady k sestavení vlády, že jsem měl připomínky k některým krokům Hradu, to s tím možná souvisí, alespoň se tak domnívám," dodal předseda Senátu. Podle mluvčí Senátu Evy Davidové Štěcha na schůzce nahradí místopředsedkyně horní komory Miluše Horská.

Mluvčí Hradu na dotaz, zda schůzka kvůli účasti druhého nejvýše postaveného ústavního činitele nemohla být posunuta, odpověděl, že na Štěcha nehodlá příliš reagovat. "Platí, že slušný člověk respektuje už před časem stanovený termín a nedůstojně neskuhrá prostřednictvím médií," napsal.

Štěch se o schůzce ústavních činitelů a své neúčasti nedávno vyjádřil i v projevu před velvyslanci. Řekl v něm, že se v minulosti na těchto poradách podařilo řadu věcí domluvit tak, aby rozdílné názory na zahraniční politiku zaznívaly co nejméně. Poukázal na to, že poslední schůzka se konala loni v dubnu. "Myslím si, že je to na tom, jak se prezentuje zahraniční a bezpečnostní politika, dost znát," podotkl. Ve středu řekl, že koordinace v zahraniční politice vázne, což "způsobuje určitá rizika".

Štěch si byl dříve se Zemanem blízký, pak se od něj ale názorově vzdálil. Kritizoval například jeho vztah k sociální demokracii a bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD). Zeman nedávno v souvislosti připomenutím výročí okupace ze srpna 1968 o Štěchovi řekl, že byl normalizační komunista.