Neziskovky jako pijavice? To snad ne! kárá senátorka Zemana

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (za KDU-ČSL) kritizovala prezidenta Miloše Zemana za jeho výroky na adresu neziskových organizací. Podle Horské se nynější hlava státu snaží vůči neziskovému sektoru vyvolávat negativní postoje a rozdělovat společnost.

Zeman se o neziskových organizacích zmínil naposledy před týdnem ve svém projevu na podporu Babišovy vlády ve sněmovně. Uvedl, že si někdy říká, že by neziskové organizace měly hospodařit za své a nevysávat státní rozpočet.

"Sotva najdeme něco špatného na činnosti chovatelů, rybářů, hasičů či Sokola, na dětských oddílech, ochraně památek i rozvoji současné nezávislé umělecké scény, na myslivcích, centrech ekologické výchovy, na trenérech malých fotbalistů či atletů nebo na divadelních ochotnících. Na těch, kteří pomáhají seniorům a zdravotně postiženým," vypočítala Horská. Dodala, že činnost neziskových organizací nedokáže nahradit ani stát, ani podnikatelé.

Rozbor financování pro vládu ukázal, že největší část dotací pro neziskové organizace putovala do sportu. V roce 2016 to byla víc než třetina z rozdělované sumy 17,89 miliardy korun. Zhruba 30 procent částky se pak využilo na sociální věci a zaměstnanost. Zbývající peníze putovaly do ochrany památek, vzdělávání či podpory zdraví. Stát vydal předloni celkem 10,87 miliardy korun, zbytek poskytly kraje, města a obce. Na sport samosprávy dávají výrazně víc než do podpory sociálních věcí.

"U každé koruny, která se do neziskového sektoru vydá, má stát striktní kontrolní mechanismy - na rozdíl od výdajů některých resortů, samospráv či prezidentské kanceláře," podotkla místopředsedkyně Senátu.

Neziskové organizace se staly v poslední době terčem kritiky i nenávistných komentářů na sociálních sítích. Někteří politici začali zpochybňovat jejich přínos a volali po omezení dotací. Prezident už dřív neziskové organizace označil za "pijavice na státním rozpočtu". Podle Horské Zemanovy "opakované útoky" jen dokládají, že nynější hlava státu v úřadu usiluje o rozdělení společnosti. Podle ní by měl budoucí prezident prokazovat neziskovému sektoru úctu, ne ho napadat.

Místopředsedkyně Senátu má svou skupinu expertů pro neziskové organizace. "Jedenáct poradců se schází pravidelně a pracuje bez honoráře, dodala Horská." Ve středu se setkala se zástupci neziskových organizací.

Odborníci na sociální problematiku zdůrazňují, že bez prospěšných společností by se v Česku zhroutily služby pro seniory, vážně nemocné, postižené a další potřebné. Neziskové organizace zajišťují péči, kterou neposkytuje stát, kraje, města či obce. Dokážou ji navíc dělat levněji.