ODS na vzestupu, Babišovi bere hlasy. Piráti se drží v závěsu

ANO by v květnu podle modelu Kantar TNS vyhrálo sněmovní volby s 27 procenty, oproti dubnu si výrazně pohoršilo. Na vzestupu je druhá ODS s 16 procenty. Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou KDU-ČSL, která by měla čtyři procenta hlasů. Model zveřejnila Česká televize.

Třetí by zůstali Piráti s 14,5 procenta, kteří se oproti předchozímu měření nijak neposunuli. Za nimi by skončily SPD s devíti procenty, KSČM se 7,5 procenta a ČSSD se sedmi procenty. STAN by dostal 5,5 procenta, TOP 09 pět procent hlasů.

Hranici pěti procent nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by tak aktuálně překročilo osm politických stran a hnutí. Těsně pod touto hranicí by zůstala KDU-ČSL. Žádná další strana pak nedosahuje ani dvou procent.

ANO zaznamenalo podle Kantar TNS ztrátu už v březnovém průzkum. Oproti dubnu ztratilo 3,5 procentního bodu a dostalo se pod výsledek loňských podzimních voleb. Na úkor ANO posilují podle agentury naopak občanští demokraté. Získali by o 4,5 procentního bodu více než při říjnových sněmovních volbách.

Za poslední tři měsíce podle aktuálního průzkumu výrazně ubylo těch, kteří souhlasí s opětovným jmenováním šéfa ANO Andreje Babiše do premiérského křesla. Nyní tento krok prezidenta Miloše Zemana podporuje 40 procent, v únoru to bylo 56 procent.

Průzkum ukázal naopak nárůst tolerance lidí vůči délce vládnutí bez důvěry. Názor, že by kabinet bez důvěry poslanců neměl vládnout déle než tři měsíce, mělo v únoru 44 procent respondentů, nyní už jen 36 procent dotázaných. S tím, že vládnout bez důvěry se dá víc než rok, nemělo před třemi měsíce problém 20 procent lidí, v květnu 24 procent občanů.