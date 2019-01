ODS podporuje Izrael ve snaze o uznání Jeruzaléma za hlavní město

Občanští demokraté žádají vládu, aby podpořila Izrael v úsilí o uznání Jeruzaléma, coby jeho hlavního města. Vyplývá to z usnesení poslaneckého klubu ODS, který strana zveřejnila krátce před zahájením jednání Sněmovny. Status Jeruzaléma je sporný, jelikož jeho východní část si Palestinci nárokují jako hlavní město svého budoucího státu. Drtivá většina zastupitelství, je proto ve Tel Avivu. O přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma nicméně dlouhodobě usiluje prezident Miloš Zeman, který při své loňské návštěvě Izraele v izraelském parlamentu slíbil, že pro otevření české ambasády v Jeruzalémě udělá vše. Loni do Jeruzaléma ambasádu mimo jiné přesunuly Spojené státy.

Poslanci ODS ve svém usnesení uvádějí, že "vládu žádají, aby podpořila suverénní Stát Izrael v úsilí o uznání Jeruzaléma coby jeho hlavního města".

Černínský palác ve svých komentářích vždy zdůrazňuje, že kroky České republiky budou v souladu s pozicemi EU i OSN. Obě organizace ve svých postojích zdůrazňují, že Jeruzalém by v budoucnu měl být hlavním městem jak Izraele, tak budoucího státu Palestina.

Otázka Jeruzaléma je totiž jedním z nejožehavějších bodů palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho převážně arabsky mluvící východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu. Izrael obsadil východní Jeruzalém v šestidenní válce v roce 1967 a v červenci 1980 prohlásil Jeruzalém v rozporu s rezolucemi OSN za své "věčné a nedělitelné hlavní město". Tuto anexi východní části mezinárodní společenství neuznává s tím, že konečný status města by se měl vyřešit jednáním. Vzhledem k této nedořešené otázce se drtivá většina ambasád nachází v Tel Avivu. Americký prezident Donald Trump nicméně v prosinci 2017 Jeruzalém uznal jako hlavní město Izraele a v květnu loňského roku tam nechal z Tel Avivu přesunout ambasádu. Palestinská samospráva v reakci na jeho krok uvedla, že nehodlá s Washingtonem v rámci mírové procesu jednat, jelikož straní Izraeli.