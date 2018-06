Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa: ČSSD nemá na vnitru co dělat

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa předsedu SPD a místopředsedu sněmovny Tomia Okamuru. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

V úvodu pořadu začal moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup zostra. Ve své úvodní řeči uvedl, že vize vlády nejsou dostatečné a jen se lepí záplaty z minulosti. S jeho názorem souhlasil také Okamura.

"Ty vize tam nejsou, to s vámi souhlasím. Já jsem již před deseti lety popsal principy a modely, které by naší zemi pomohly, a které fungují ve vyspělých zahraničních zemích. Například jako jediný politik jsem upozorňoval na nebezpečí migrace - tenkrát se mi všichni smáli a říkali, že nic takového nehrozí. Ale na moje slova dochází," začal šéf SPD. Dodal, že je hlavně důležité se zaměřit na zásadní změny, tedy více peněz pro "slušné občany a zajištění jejich bezpečí".

Dalším tématem se stala karenční doba, která je v současné době hodně probíraná. Jaromír Soukup chtěl slyšet stanovisko SPD k této problematice. "Tato záležitost je součástí našeho programu, nicméně i v tomto případě to máme trochu jinak, než jak zněl návrh ČSSD. My chceme, aby občanům byly propláceny tři dny nemocenské, ale u malých živnostníků je to likvidační, proto chceme, aby to platil stát," vyjádřil se ke karenční době Okamura.

"Takže ten návrh nepodpoříte?" zeptal se Soukup. Okamura mu následně vysvětlil, že se pokusí do návrhu protlačit změny, které by hnutí SPD vyhovovaly více. "Budeme se snažit zasadit se o změny a uvidíme, jak to dopadne. Ale chceme, aby se lidé bez obav uzdravili a nechodili nemocní do práce," dodal lídr hnutí SPD.

Následně se protagonisté pořadu dostali také k tématu o vyšetřování twitterového účtu Julius Šuman. Moderátor poznamenal, že v médiích se objevují spekulace, že za zveřejňování nahrávek, ve kterých figuroval současný premiér Andrej Babiš, stáli rozvědčíci. "Co si o tom myslíte vy, pane Okamuro?" zeptal se svého hosta Soukup. "Je to hodně podezřelé," odvětil.

Od Juliuse Šumana se však oba aktéři dostali také k možnému složení budoucí vlády a jak velké riziko by představovala strana ČSSD na ministerstvu vnitra. "Já si myslím, že tam nemají co dělat! Já ČSSD nevěřím ani nos mezi očima. Nikdy nesplnila sliby. Myslím si, že řešením je, aby byli politici odvolatelní v referendu a měli přímou odpovědnost, to by vyřešilo spoustu problémů," vysvětlil svůj názor Okamura. Následně dodal, že oba tyto požadavky se snaží SPD prosadit.

Stranou nezůstalo ani hospodaření České republiky. Jaromír Soukup se svého hosta ptal, co si myslí o investicích, které by měly vynést 80 miliard. "Myslíte si, že jsou dostatečné?" - "Nejsou. Je potřeba více zainvestovat do infrastruktury a nemám na mysli například vysokorychlostní železnici mezi Prahou a Brnem. Ale třeba pokrytí celého Česka internetovou sítí, která by byla dostupná všem občanům buď zdarma, nebo za drobný poplatek. Zvýšila by se tím životní úroveň," uzavřel téma Okamura.

Předseda SPD si postěžoval také na úroveň zdravotnictví. Nelíbilo se mu především, že někteří doktoři (jako příklad uvedl chirurgy) pracují zároveň v nemocnicích i soukromém sektoru a že si následně pro svou činnost pronajímají ordinace v nemocnici. "To je úplná katastrofa," řekl.

