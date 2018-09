Ostrá debata v Aréně. Jakl: Sirotci slouží jako kampaň!

V úterý večer měli diváci možnost sledovat ostrou diskuzi v oblíbeném politicko diskuzním pořadu Aréna Jaromíra Soukupa. Generální ředitel TV Barrandov a zároveň moderátor Jaromír Soukup si do pořadu pozval přední politické představitele. Za hnutí ANO ministryni financí Alenu Schillerovou, místopředsedkyni ODS Alexandru Udženiju, senátorského kandidáta za SPD Ladislava Jakla, místopředsedu Pirátů Mikuláše Peksu a předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila.

Ostrou debatu odstartovalo nedávné prohlášení českého premiéra Andreje Babiše, který se nechal slyšet, že do Česka nepřijme padesát syrských uprchlíků. Prohlášení vyvolalo kritiku. Babiš si však za svým názorem doposud stojí a uvedl, že dětem by se mělo pomáhat v jejich domovech. S jeho názorem se ztotožnila ministryně financí Schillerová.

"Co se týče migrační politiky Andreje Babiše, tak se profiluje neustále stejně, dosáhl toho že se zrušili kvóty, a co se týče sirotků, já se domnívám, že je to zneužití dětí v předvolebním boji. O paní Šojdrové neslyšela pět let a najednou se ozve až teď, před volbami," vyjádřila se Schillerová.

Na ni navázal Ladislav Jakl za SPD. "Já vašemu šéfovi ve věci migrační politiky nevěřím. Říká to velmi nahlas a právě před volbami. K těm sirotám - celou tu akci považuji za hanebný populismus. Když se podíváme na situaci ve světě, tak těch padesát sirotků je asi jedna deseti miliontina. A já se ptám, kterou tu deseti miliontinu zachráníme?" prohlásil.

Mikuláš Peksa z Pirátů se také tvrdě pustil do premiéra a podle něj je dobře, že Šojdrová je v této záležitosti slyšet. "Aspoň se Babiš okope," dodal s nadsázkou. Celé téma však nenechalo chladné ani publikum, které se rozdělilo na dva tábory. Jeden z nich nesouhlasil, aby Česko přijímalo syrské sirotky, naopak podporovatelé Pirátů bojovali za pomoc dětem. Nakonec se ke slovu dostala také zástupkyně za ODS Udženija.

"Já bych přešla od emocí k faktům, paní velvyslankyně v Sýrii Eva Filip řekla, že tam pomáháme dostatečně. Poskytuje se materiální pomoc, pomáháme stavět nové budovy a podobně. Je ale důležité to, abychom si uvědomili, že lidé v Sýrii mají odlišnou výchovu než v Evropě, po sedmi letech války tady není bohatství, ale stát se stále dokáže postarat o děti," řekla svůj názor, čímž podpořila názor Schillerové, která ji vzápětí doplnila.

"Přesně tak, vraťme to do věcné roviny. Navíc, my ani nevíme, jestli by šlo o adopci, protože jednou paní Šojdrová mluvila o adopci, pak o přechodném bydlení ... Pojďme se spíš bavit o sirotcích v Česku," uvedla ministryně financí s rozvahou.

Jiří Pospíšil za TOP 09 se však stal oponentem a vyjádřil svůj nesouhlas vůči postoji hnutí ANO a krokům Andreje Babiše. "Pokud se nabídly české rodiny, že by měly zájem pomoci syrských dětem, proč to aspoň nezvážit a neprodiskutovat?" zeptal se.

Jakl se pustil do Pospíšila

"Premiér řekl, že se chce sejít s paní Šojdovou, aby se zeptal, co vlastně chce, vždyť my ani nic nevíme, nevíme jestli jsou to dívky, chlapci, kolik jim je let ..." zareagovala Schillerová čímž ukončila téma.

Následně však moderátor Jaromír Soukup rozpoutal ještě větší debatu, když se svých hostů zeptal, jak vnímají situaci kolem Maďarska. Evropský parlament totiž minulý týden odhlasoval zahájení řízení proti Maďarsku z důvodu vážného ohrožení hodnot EU.

Jiří Pospíšil uvedl, že by bylo nejlepší možné řešení nechat ministry a premiéry jednotlivých zemí, aby celou situaci kolem Maďarska probrali v nějaké debatě. Ladislav Jakl si znovu na paškál vzal Andreje Babiše. "Čtyři europoslanci za hnutí ANO mi tak akorát dokazují, že to Babiš hraje na všechny strany a pane Pospíšile vy jste pro mě kolaborant," uvedl. Následně se však představitelé SPD a TOP 09 dostali do těžkého sporu, který musel Jaromír Soukup jako moderátor ukončit.

"Ono se v tom Maďarsku krade beztak více než tady u nás a to je co říct," řekl k tématu představitel za Piráty.

Na něj v mžiku navázala Udženija. "Teď tady pan Peksa urazil přes padesát procent maďarských voličů. Uvědomte si, že Viktor Orbán dostal ve volbách více jak padesát procent hlasů, je premiérem od roku 2010 a vy, tím co tady říkáte, jste kompletně urazil polovinu Maďarů... ODS se nelíbí postup Evropské unie, ale zdůrazňuji, nejsem euroskeptik, ale nelíbí se nám ta nadřazenost vůči ostatním státům," uzavřela rázně téma Udženija.