Ovčáček: ČT se staví do role nikým nevolené třetí parlamentní komory

Jak vidí prezident Miloš Zeman dosavadní vyjednávání vlády a jak hodnotí vyjednávání Andreje Babiše s ostatními stranami? Jaký názor má na novináře České televize a jakých chyb se podle něj dopouštějí? Na otázky čtenářů odpovídal v pátečním on-line chatu na webu TÝDEN.CZ tiskový mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Čtenáři on-line deníku TÝDEN.cz měli v pátek možnost zeptat se na několik otázek tiskového mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. V chatu se objevil nespočet otázek, které se týkaly nejen české politické scény, ale řeč došla také na Českou televizi, ve které nedávno Ovčáček absolvoval rozhovor o Sýrii. "Přišlo mi, že otázky, které vám dávali, byly dost tendenční," vyjádřila se jedna z mnoha dotazujících.

"Česká televize se podle mého názoru staví do role nikým nevolené třetí parlamentní komory a z této pozice se snaží zasahovat do politického dění. A to je nepřípustné. Za skutečnou špínu české žurnalistiky považuji právě pořad Newsroom ČT24, který odporně kádruje názorově nepohodlné," vyjádřil se Ovčáček k veřejnoprávnímu médiu, které dlouhodobě sklízí celoplošnou kritiku.

Následovaly další dotazy, které se převážně týkaly postoje prezidenta Zemana k vyjednávání Andreje Babiše o vládě. "Jaký je nejzazší termín pro to, aby pan Babiš přinesl dohodu o vládě před tím, než by pan prezident pověřil sestavením vlády někoho jiného?" zajímal se další ze čtenářů. "Pan prezident žádný termín nestanovil. Vyslovil pouze přání, abychom do léta měli vládu s důvěrou. Klíč má v rukou pan premiér. Pan prezident vytváří svou rolí moderátora konstruktivní podmínky pro jednání zástupců parlamentních stran," vysvětlil mluvčí Hradu.

Rovněž v dalším příspěvku reagoval na dotaz, který se týkal prezidentova návrhu na sestavení vlády s "nedemokratickými stranami", tedy s KSČM a SPD. "Nálepkování parlamentních politických stran odmítám. Realita je někde jinde. Například SPD podporuje přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. A europoslanec za TOP 09 Štětina podpořil neonacisty z batalionu Azov," uvedl Ovčáček, který zároveň vysvětlil, že možnosti k vyjednávání jak s ČSSD, tak i s SPD a KSČM byly rovnocenné.

