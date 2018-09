Paroubek chce do Senátu s podporou ostravské ČSSD

Někdejší premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek se chce dostat do Senátu s podporou ostravských sociálních demokratů. Ostravští sociální demokraté s Paroubkem zahájili předvolební kampaň. Paroubek se loni pokusil vrátit do ČSSD a letos ho ostravská organizace strany navrhla jako kandidáta pro senátní volby. Jeho nominaci odmítlo předsednictvo strany. Sociálním demokratům v Ostravě se ale podařilo nasbírat tisícovku podpisů pro kandidaturu Paroubka jako nezávislého.

Paroubek v Ostravě uvedl, že k jeho hlavním volebním tématům bude patřit problematika bydlení, exekucí, ale chce podpořit také iniciativy ke zlepšení životního prostředí.

Před volbami 5. a 6. října se utká s dalšími osmi kandidáty včetně současného senátora, horolezce Leopolda Sulovského, na nějž opět vsadilo hnutí Ostravak.

Paroubek uvedl, že Sulovský je určitě slušný člověk, ale v Senátu toho příliš neodpracoval. "Slezl Mount Everest, to je určitě úžasný výkon, ale nevšiml jsem si, že by v Senátu něco odpracoval. Myslím si, že to bylo ze dvou důvodů. Za prvé, že nemá tu erudici a nemá tu zkušenost. Za druhé nebyl součástí žádného silného politického klubu v Senátu. To se pak špatně pracuje, pokud nemáte odborné zázemí," míní Paroubek. Blíž své protikandidáty hodnotit nechtěl. Podle něj je to úkol voličů. Uvítal by ale možnost s protikandidáty veřejně diskutovat.

Paroubek žil od dětství v Praze a později byl členem pražské organizace ČSSD a pražským zastupitelem za sociální demokraty. Z ČSSD odešel v roce 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. Po jejích volebních neúspěších se loni snažil dostat zpět do ČSSD na Kolínsku, ale nedostal souhlas své původní domovské organizace ČSSD z Prahy 5. Letos Paroubka navrhla ostravská ČSSD jako svého jediného kandidáta pro podzimní volby do Senátu. Nominaci doporučil členům předsednictva ČSSD šéf strany Jan Hamáček, první místopředseda Jiří Zimola, který přijel Paroubka podpořit i dnes do Ostravy, či šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Předsednictvo ale Paroubka nominovat odmítlo.

Lídrem ČSSD v podzimních komunálních volbách bude někdejší náměstek primátora Jiří Srba. Sociální demokraté v tomto volebním období po rozpadu koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL v roce 2015 poprvé od roku 1990 ztratili místo ve vedení největšího moravskoslezského města a skončili v opozici. Srba dnes řekl, že by za úspěch považoval kdyby strana zhruba zdvojnásobila výsledek z podzimních sněmovních voleb, což znamená asi patnáctiprocentní podporu. Před čtyřmi lety ČSSD získala v komunálních volbách 16,21 procenta voličů a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadila 12 mandátů. Vyhrálo hnutí ANO se ziskem 21,34 procenta a patnácti mandáty.