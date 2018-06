Paroubek: ČSSD jde o všechno, šanci má jen ve vládě

Pokud vnitrostranické referendum schválí účast v koalici s Babišem, měli by její kritici z řad senátorů a poslanců sociální demokracie zmlknout a poslechnout, říká někdejší premiér JIŘÍ PAROUBEK. Na podzim chce za svou bývalou stranu kandidovat do Senátu. Zatím si prý užívá role nezávislého levicového politika.

Chcete kandidovat na senátora za ČSSD v Ostravě, proč zrovna tam?

Zaprvé mi to tamní sociální demokraté nabídli, za druhé považují Ostravu za výkladní skříň ČSSD. Měla tam vynikající volební výsledky, i když bohužel ne v posledních letech. Je to výrazně levicový obvod. Miloš Zeman tam v prezidentských volbách ve druhém kole získal tři čtvrtiny hlasů. Myslím, že voliči mně tam budou rozumět a já budu rozumět jim.

V nejvyšší politice nejste od roku 2010. Čím se od té doby živíte?

Poskytuji ekonomické poradenství a obchoduji na burze. Zřejmě bych tyto činnosti zčásti utlumil, ale nejsou časově náročné tak, aby kolidovaly s výkonem funkce senátora.

V minulosti jste se chtěl vrátit do ČSSD, ale strana vás odmítla. Pokusíte se o to znovu?

Jednou jsem to zkoušel a zadrhlo se to před sjezdem ČSSD v místní organizaci v Praze 5. Dnes by to podle mého už nebyl takový problém jako tenkrát. V tuto chvíli je však, myslím, mnohem vhodnější, abych kandidoval jako nezávislý levicový kandidát. Vystihuje to lépe moje rozpoložení z posledních let.

Schválí podle vás referendum vstup do vlády?

Myslím si, že nakonec ano. Nejsem fanouškem vlády s trestně stíhaným premiérem v čele. Nejsou jimi ani Hamáček se Zimolou. Pokud to však ve straně neprosadí, strašlivě to ČSSD oslabí. To by si měli uvědomit i ti funkcionáři, kteří veřejně pochybují a zvažují, zda hlasovat pro vstup do vlády.

