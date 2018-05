Pirát Bartoš: ČSSD ve vládě zaskakuje za SPD

Hnutí ANO a ČSSD uzavřely koaliční smlouvu, která sociální demokracii zaručuje pět křesel a možnost demisí všech shodit vládu, není tam však odvolání politiků SPD z vedení sněmovny jako pojistka proti "zahýbaní" s okamurovci. "ČSSD tedy de facto ve vládě zaskakuje za SPD," říká v rozhovoru pro TÝDEN Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

Bude vláda fungovat?

Stále je vše ve fázi vyjednávání. Je třeba brát v potaz, že vedení ČSSD ještě musí celou věc řešit v rámci vlastní strany a poslední slovo bude mít referendum. Podle reakcí krajů, ale i senátorů ČSSD je patrné, že vyjednávání samo o sobě v rámci stranické základy sociální demokracie podporu nemá. Ukazují to však i klesající preference ČSSD v rámci jejich voličské základny v průzkumech různých agentur.

Vedení sociální demokracie vyjednalo špatnou smlouvu?

Smlouva je jedna věc a finální spolupráce věc druhá. Ze smlouvy nevyplývá samo o sobě nic. Není právně závazná. Jedinou reálnou pojistku proti hlasovací spolupráci ANO, SPD, které umožnilo ANO výměnou za křesla i pro KSČM obsadit důležité posty ve Sněmovně, by bylo "rozkmotřit" ANO a SPD. Tedy převolit tyto vyhandlované pozice. Pak by nadále nemohla fungovat jako společná platforma ANO, SPD a komunistů pro hlasování zákonů, pro které nebude koaliční podpora. To se panu Hamáčkovi vyjednat nepodařilo. ČSSD tedy de facto ve vládě zaskakuje za SPD, které není akceptovatelné nejen pro Piráty, ale zejména pro zahraniční politické partnery České republiky.

Přežije vláda čtyři roky?

Stále jsme ve fázi, kdy vláda ani nemusí vzniknout. Spolehnutí na hlasy komunistů chápe jako problematické veliká část veřejnosti, ale i řada poslanců či voličů ANO. Taková vláda bude trvat přesně tak dlouho, než PR projektu bude neudržitelné a Andrej Babiš se rozhodne změnit strategii.

Přežije to ČSSD ?

Já nejsem věštec ani neomylný politolog bez sebereflexe. Domnívám se, že po výsledku voleb, které byly pro ČSSD zdrcující, měla nastat sebereflexe, obroda v exponovaných postech. To nenastalo a ČSSD řeší situaci opět postaru.

Je to zlom, protože se vláda nedistancuje od antisystémových stran?

Andrej Babiš přinesl do politiky řadu dosti negativních prvků. Vzhledem k tomu, že nebyl absolutním vítězem posledních voleb, bylo na něm hledat kompromis pro sestavení vlády se stranami, které neadorují 40 let totality nebo nevedou agresivní populistickou nacionalistickou a někdy i velmi rasistickou rétoriku. Kompromis však nehledal. My jsme byli ochotní s ANO jednat, ale podmínky Pirátů byly z pohledů požadavku na personální obsazení vlády, ale i případné podpory velmi přísné. Na rozdíl od jiných stran se nevázaly pouze na osobu nyní trestně stíhaného premiéra.

