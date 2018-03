Pirát Bartoš: Lidi nejsou blbci, referendum chceme

Část politiků a novinářů se lidem vysmívá. Mají je za blbce neschopné rozhodovat v referendu. A právě to nahrává Tomiu Okamurovi, říká v rozhovoru pro nové vydání časopisu TÝDEN šéf Pirátů Ivan Bartoš. Lidové hlasování je podle něho v moderní společnosti nezastupitelné, ale nejdříve se musí vyřešit chudoba a dokončit digitalizace.

Pořád ještě myslíte, že je dobrý nápad přímá volba starostů a hejtmanů, která je posílí?

Jsem přesvědčen, že ano. Andrej Babiš si představuje, že by vládl jen starosta nebo primátor, to ale odmítáme. V případě pražské primátorky Krnáčové by to opravdu nebyl dobrý nápad.

U referenda i přímé volby se shodujete rámcově s ANO, KSČM i SPD. Neděláte jim tím alibi?

Referendum je vůbec vtipné. Andrej Babiš, stejně jako ČSSD, to vlastně vůbec nechtějí. Vyplývá to z toho, že k jeho vyhlášení navrhují osm set tisíc podpisů. Jenže Babiš potřebuje koaliční partnery, takže se Okamurův návrh zatím zaparkoval v komisi pro ústavu, která uspořádá seminář o referendu, kde nejspíš právníci a politologové vysvětlí SPD, v čem je jejich návrh špatný. My chceme dvě stě padesát tisíc podpisů jako kvorum a odsunout vyhlášení referenda v ústavních otázkách. Naše vize se nechytla. Ale já jsem přesvědčen, že Okamura ten zákon vlastně ani nechce, ztratil by pak smysl své existence, páteř programu SPD.

Proč vlastně podporujete referenda? Když jedete do práce tramvají nebo sedíte v plné hospodě, neděsí vás představa, že ti lidé kolem o vás mají rozhodovat?

Ne, stejně o vás rozhodují v parlamentních volbách a o nějaké vyšší odpovědnosti politiků v Česku nemůže být ani řeč. V digitální době, kdy se dají věci řešit on-line, by neměl být problém nechat lidi rozhodovat. Naše celostátní fóra tak rozhodují běžně.

Jenže Pirátů jsou čtyři stovky.

Je to způsob, jak řešit otázky společnosti, ale není to na pořadu dne. Nejprve musíme vyřešit sociální problémy a dokončit digitalizaci, protože lidé, kteří většinu času stráví tím, aby se uživili, těžko budou mít čas na rozhodování. Není špatně, že lidi mají rozhodovat, důležité je, s jakým vybavením do toho procesu vstupují, a to je v Česku mrzké, neznají politiku, nemají čas to studovat.

Takže ho ještě teď nechcete?

Je to dlouhodobý cíl. Pokud kritici tvrdí, že na to společnost nebude sto let připravena, tak někdy prostě musíte začít. Referendum je level tři až po zmíněných prioritách. Momentálně se řeší proto, že ho Okamura předložil. Šéfovi SPD navíc nahrává fakt, že část novinářů a politiků referendum odmítá, protože lidi jsou blbci a smějí se jim. To je špatně!