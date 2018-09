Pirát Michálek přikývl i s KSČM na zdanění náhrad církvím

Zdanění peněžitých náhrad církvím za majetek, který jim stát nevydal v restitucích, Poslanacká sněmovna možná schválí. Předlohu KSČM, která by zdanění náhrad zavedla, podpořil ve středu ústavně-právní výbor navzdory výhradám kritiků ohledně pravděpodobné protiústavnosti. Schválení návrhu komunistických poslanců doporučil už dřív i garanční rozpočtový výbor.

Právní výbor chce o rok odložit účinnost předlohy, a to na leden 2020. Se souhlasem hlavního autora novely Vladimíra Koníčka (KSČM) to ve výboru prosadil jeho předseda Marek Benda (ODS). Podle něho je nutné v případě přijetí novely vytvořit prostor pro její posouzení před Ústavním soudem.

"Je vysoce pravděpodobné, že kolize s ústavou tady je. Nejedná se o příjem, ale o náhradu," argumentoval proti předloze KSČM Marek Výborný (KDU-ČSL). Obdobně se vyjádřila bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), která jako jediná z přítomných poslanců ANO návrh komunistů nepodpořila. "Principy právního státu mají být zachovány, ať se děje, co se děje," zdůraznila. Podle Bendy je předloha politikum, "které má rozměr lásky nebo nelásky k církvím".

Za revizi církevních restitucí se vyjádřil Jan Chvojka (ČSSD), Piráti mají mít volné hlasování. Zatímco Jakub Michálek (Piráti) předlohu KSČM podpořil, další Pirát Mikuláš Ferjenčík se hlasování podobně jako Válková zdržel. "Není vhodné přijímat zákony, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že je Ústavní soud zruší," řekl Ferjenčík.

Původní zákon se zdaněním nepočítal

Komunisté podobně jako například premiér Andrej Babiš (ANO) pokládají výši náhrad za nadsazenou. Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba tři sta osmdesát milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím posílá. Koníček vysvětlil, že stát by náhrady vyplácel podle smluv, které s církvemi uzavřel. Církve by ale musely zahrnout náhrady při podávání daňového přiznání mezi zdanitelné příjmy.

Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi byl schválen v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS). Počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba sedmdesát miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během třiceti let získat padesát devět miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona od roku 2013.