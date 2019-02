Piráti a ODS si pohoršili. Na ANO ztratili další dvě procenta

Sněmovní volby v lednu by podle agentury Kantar CZ vyhrálo ANO před Piráty a občanskými demokraty, tyto dvě strany mírně ztratily. Poslance by podle volebního modelu, který v neděli zveřejnila Česká televize, mělo i šest dalších sněmovních stran a hnutí. ČSSD, Starostové a lidovci by jen těsně dosáhli na potřebnou pětiprocentní hranici.

ANO by podobně jako v předchozím listopadovém průzkumu Kantar CZ získalo 32 procent hlasů. Piráti by dostali 16,5 procenta, ODS 13,5 procenta. Obě strany by v porovnání s listopadovým výsledkem ztratily 2,5 procentního bodu. Odliv se podle analytika agentury Pavla Ranochy týkal hlavně mladých voličů do 30 let a těžily z toho hlavně čtvrtá SPD (sedm procent) a šestá TOP 09 (5,5 procenta), které si polepšily o půldruhého procentního bodu

O půldruhého procentního bodu si naopak polepšily čtvrtá SPD (sedm procent) a šestá TOP 09 (5,5 procenta). Mezi ně by se vklínili komunisté se 6,5 procenta hlasů. Shodně po pěti procentech hlasů by podle agentury získaly STAN, ČSSD a KDU-ČSL. Lidovci, kteří si polepšili podobně jako komunisté o půl procentního bodu, by podle listopadového průzkumu skončili mimo Sněmovnu stejně jako TOP 09.

Statistická chyba podle agentury činila u aktuálního šetření 1,4 až 3,1 procentního bodu. Průzkum Kantar CZ se uskutečnil od 12. ledna do 1. února a zúčastnilo se ho 886 respondentů.