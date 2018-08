Piráti budou rozhodovat o jednotném čase. Pro co se vysloví?

O tom, zda podpoří ukončení střídání letního a zimního času, budou Piráti rozhodovat v celostátním fóru v následujícím zhruba týdnu. Hlasování mělo původně končit v pondělí večer, kvůli administrativní chybě v systému ale nebylo spuštěno. Pokud by se členové vyjádřili pro zavedení jednoho času, vedení Pirátů by to muselo zapracovat do programových dokumentů strany. Řekla to mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

Podnět k celostátnímu fóru vznesl jeden ze členů strany s tím, že se přiklání ke zrušení střídání času. "Střídání času jsem chtěl řešit teď, protože mi to přišlo vhodné spojit s probíhající anketou EU," uvedl. Hlasováním o jeho podnětu, do kterého se zapojilo 133 ze zhruba tisícovky členů strany, se téma posunulo na úroveň celostátního fóra. Jeho výsledek bude pro stranu závazný.

Letní čas letos platí v Česku od 25. března, k zimnímu času se země vrátí 28. října. Termíny střídání platí pro celou Evropskou unii. Změny času mají řadu odpůrců, podle nichž střídání narušuje lidem biorytmy a nevede k úsporám energie, kterými bylo v minulosti zdůvodněno jeho zavedení.

Tyto argumenty se objevily také v diskusi mezi Piráty ke vznesenému podnětu. Stoupenci zachování současného stavu argumentovali, že dopad změn na lidský režim je stejný jako v případě leteckého cestování na dovolenou do jiného časového pásma. Někteří diskutující také upozornili, že případný konec střídání času by bylo třeba koordinovat se sousedními státy.

Internetovou anketu, ve které zjišťovala názor občanů na každoroční pravidelný přechod na letní čas, letos uspořádala také Evropská komise. Veřejná konzultace skončila zhruba po měsíci a půl 16. srpna, zapojilo se do ní víc než 4,6 milionu lidí nebo institucí ze všech členských států. Výsledky zatím nejsou známy. Hlasování inicioval Evropský parlament, ve kterém se zformovala skupina europoslanců, kteří požadují změnu současného režimu střídání času.

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v roce 1979, v době takzvaného druhého ropného šoku.

Do poloviny devadesátých let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců. V roce 2016 schválila česká vláda nařízení, podle kterého se bude letní čas zavádět nejméně do roku 2021.