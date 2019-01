Plošné obědy zdarma? Unie zaměstnavatelských svazů je proti

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) je proti proplácení školních obědů všem dětem. Podle ní to narušuje princip solidarity a zdarma by stravování měli mít jen školáci z chudých rodin. Unie to uvedla v prohlášení. Zavedení hrazených obědů do škol podporuje Institut pro sociální inkluzi (IPSI). Podle něj vládní ANO a ČSSD o nápad nyní vedou boj.

O proplácení školních obědů by dnes odpoledne měla jednat vláda. Zatímco ČSSD navrhuje plošné proplácení jídla všem žákům mateřských a prvního stupně veřejných základních škol, ministerstvo školství ve správě ANO začalo prosazovat úhradu obědů dětem z rodin s přídavkem na děti. Tuto dávku dostávají domácnosti s příjmem pod 2,7násobek životního minima. Návrh sociálních demokratů by vyšel ročně asi na 5,4 miliardy korun, plán ANO na 1,7 miliardy.

"Stát má chránit potřebné, nikoliv rozdávat všem. Poskytnout bezplatné stravování i dětem z rodin, které nejsou a nikdy nebyly ohroženy příjmovou chudobu či patří mezi příjmově nadprůměrné skupiny, je pouze populistické, neracionální a nesolidární gesto," uvedl prezident UZS Jiří Horecký. Unie zastřešuje 10 500 zaměstnavatelů s téměř 730 tisíci zaměstnanci. Sdružuje třeba provozovatele sociálních služeb pro potřebné či zaměstnavatele ve školství.

Horecký připomněl, že povinnost postarat se o své děti mají hlavně rodiče. Podle šéfa unie by nebylo vhodné a moudré, aby péči za matky a otce přebíral stát. Rodiče za školní oběd v mateřské škole platí 35 korun, v základní škole pak 25 korun.

Podle političek sociální demokracie řada rodičů na úhradu stravování nemá a přidělování sociální pomoci může pro jejich děti představovat stigma. O podporovaných školácích se pak ví, že pocházejí z chudých rodin, což jejich situaci může zhoršit. Kritici plánu ČSSD uvádějí, že pomoc se dá jistě poskytovat citlivě tak, aby se o ní okolí nemuselo dozvědět.

Nápad byl ČSSD

Proplácení školních obědů podporuje Institut pro sociální inkluzi, který sdružuje odborníky na problematiku sociálního začleňování. Uvedl, že se o obědy pro děti nyní vede boj mezi ANO a ČSSD. S nápadem přišli sociální demokraté, prosazovat ho ale před nedávnem začal lídr ANO a premiér Andrej Babiš. ČSSD připravila okamžitě poslanecký návrh novely školského zákona, ministerstva ve správě ANO ho zkritizovala a šéf resortu školství Robert Plaga (ANO) připravil záhy vlastní verzi podle připomínek, popsal IPSI. "ANO, je to krádež zásluh. Podstatné nicméně je, jestli bitvu nakonec vyhrají hladové děti," uvedl institut.

Aby návrh začal platit, musí ho po vládě ještě projednat a schválit Parlament. Poté ho k podpisu dostane prezident.