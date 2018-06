Poche, nebo Hamáček? Názory se různí uvnitř samotné ČSSD

Názory sociálních demokratů na plán, že by stranický předseda Jan Hamáček mohl dočasně vést i diplomacii, se různí. Někteří varují před dalšími ústupky od ČSSD při vyjednávání menšinové vlády s hnutím ANO. Ozývají se i hlasy, že by mělo být svoláno předsednictvo. Jiní členové ČSSD možnost, jak o ní mluvil kandidát na ministra vnitra Hamáček po páteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, připouštějí. Vyplynulo to z ankety ČTK.

Hamáček po jednání v Lánech uvedl, že by mohl řídit nějaký čas diplomacii v případě, že by Zeman odmítl kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho. "My jsme včera (v pátek) mluvili o situaci, která by nastala, pokud by pan prezident nevyhověl návrhu pana premiéra (předsedy hnutí ANO Andreje Babiše) a nejmenoval Miroslava Pocheho ministrem zahraničí," upřesnil Hamáček na dotaz ČTK.

Poměrně ostře se k situaci vyjádřil šéf pražské organizace ČSSD Petr Pavlík, do níž Poche patří. "Nevidím jediný důvod, proč bychom měli nějakým dalším způsobem ustupovat a hledat řešení za Babiše. On si to má se Zemanem vyjednat sám, a pokud nechce, ať si jde do vlády s někým jiným," řekl. Pokud začíná Babiš chválit Hamáčka za konstruktivní přístup, jde o "varovný signál", uvedl Pavlík. Řešení, že by diplomacii řídil Hamáček, pokládá za špatné, neboť by podle něho dostalo ČSSD pod tlak.

Problém jen odsouvá

Bývalý ministr zahraničí, poslanec Lubomír Zaorálek označil situaci za novou a ČSSD by o ní měla jednat. "Ještě před hlasováním o důvěře musí být jasné, že platí vše, co bylo dohodnuto. Když nedokážeme něco prosadit nyní, po hlasování to bude ještě obtížnější," soudí.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka připomněl, že Babiš prezidentovi jména kandidátů na ministry předal včetně Pocheho, nyní se čeká, jak se zachová prezident. "Avizovaná možnost (řízení dvou resortů) předsedy Hamáčka problém neřeší, ale jen odsouvá," míní Onderka, jenž podobně jako šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha očekává debatu na úterním stranickém grémiu.

Sejde se předsednictvo?

"Pokud vím, tak je platné usnesení předsednictva, koho má ČSSD navrhovat na ministry, takže pan Hamáček v tuto chvíli asi nemůže dělat nic jiného než trvat na panu Pochem," uvedl místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala. Ovšem plán, že by Hamáček dočasně řídil dvě ministerstva, je podle něho možný. "Vláda je bez důvěry hodně dlouho, takže aby byla nějaká vláda s důvěrou, tak asi v tuto chvíli není jiná možnost," míní Rykala. K záležitosti by se podle něho mělo sejít předsednictvo, stejného mínění je i jeho člen Václav Votava.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka vnímá postup nastíněný Hamáčkem jako variantu možného vývoje v obsazování vládních postů. "Platí, že obsazení resortů je primárně v kompetenci předsedy Hamáčka," uvedl. Problém s Hamáčkovou variantou nemá ani šéf hradecké krajské ČSSD, poslanec Jan Birke. "Domnívám se, že jméno pana Pocheho je stále na stole, nejde o nějakou zásadní změnu. Je to pouze taktika, aby vznikla vláda s odpovědností. Nemyslím si, že by vedení mělo hlasovat o tom, jestli pan Poche bude jmenován třeba do měsíce či do dvou, až se zklidní atmosféra," řekl. ČSSD by podle Birkeho měla dál trvat na Pochem jako jediném možném kandidátovi na ministra zahraničí.

Odkaz na ústavu

Za krajní řešení má případné Hamáčkovo vedení vnitra i diplomacie poslanec Petr Dolínek, který poukazuje na to, že prezident nemá možnost podle ústavy navrženého ministra nejmenovat. "Problém však vidím s důvěrou vlády. Poslední týdny otřásly důvěrou v koaliční partnerství a ani situace mezi ANO a komunisty nenahrává tomu, že by vláda důvěru získat mohla," míní.

Vlivný jihomoravský sociální demokrat Michal Hašek kritikům připomněl, že o vstupu ČSSD do koaliční vlády rozhodli členové strany většinově v referendu. Úkolem stranického vedení v čele s Hamáčkem je tedy podle něho dovést sociální demokracii do kabinetu. "Osobní ambice jednotlivce nemůže být nad zájmem ČSSD a zájmem země. Domnívám se proto, že Jan Hamáček postupuje v zájmu ČSSD i v zájmu ČR," řekl. Lidé, kteří si nepřáli vstup sociální demokracie do vlády, by měli podle Haška výsledek referenda respektovat a "nevymýšlet kličky a záminky", jak jej obejít.

Poche se podle České televize stále připravuje na působení v čele české diplomacie, ač ho Zeman jmenovat nechce. "Jsem premiérem navržený kandidát na ministra zahraničí a pan prezident dle ústavy musí jmenovat na návrh premiéra. Ostatně to jasně potvrdil předseda Ústavního soudu (Pavel) Rychetský. A pan prezident potvrdil, že mou nominaci od premiéra obdržel," uvedl Poche v SMS pro ČT. V souvislosti s tím, že by ministerstvo zahraničí dočasně vedl Hamáček, Poche televizi sdělil, že by v takovém případě mohl nastoupit do některé z vedoucích funkcí. "Plán B, jak tomu říkáme. Ale má plno pojistek vůči panu Babišovi a Zemanovi," doplnil Poche.