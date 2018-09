Poche považuje Petříčkovu nominaci za vynikající výběr

Europoslanec Miroslav Poche, kterého Hrad nepřijal jako kandidáta na ministra zahraničí, považuje výběr náměstka Tomáše Petříčka (oba ČSSD) do čela diplomacie za vynikající volbu. Je to vzdělaný a manažersky zdatný člověk, řekl Poche potom, co novou nominaci projednal klub sociálních demokratů.

Předseda ČSSD, vicepremikér Jan Hamáček dopisem požádal premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Petříčka navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi jmenovat. Je přesvědčen, že Petříček funkci zvládne. Pocheho do čela ministerstva zahraničí odmítl Zeman jmenovat v červnu.

"Je to vynikající volba. Pan Petříček je vzdělaný a manažersky zdatný člověk, je to velmi dobrá volba," uvedl. Dodal, že jde o Hamáčkův výběr, ale on o něm věděl.

Hamáček řekl, že ČSSD nezavinila situaci, kdy sám musí vykonávat funkci ministra zahraničí vedle pozice ministra vnitra. Původně avizoval, že situaci vyřeší až po říjnových volbách, nicméně s nynějším řešením vyšel na veřejnost nakonec hned v okamžiku, kdy se ukázalo jako průchodné.

Nominaci Pocheho kritizoval i premiér Andrej Babiš. Počátkem září uvedl, že se mu nelíbí, že europoslanec vystupuje jako ministr a tvrdí, že v případě svého nejmenování bude šéfovat novému nominantovi ČSSD.

Petříček byl Pocheho asistentem, od roku 2014 s několikaměsíční přestávkou pracoval v Evropském parlamentu. V roce 2017 své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Pracoval také na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní. Vede kandidátku ČSSD v Praze 7 v letošních říjnových volbách. Na ministerstvu působí od začátku