Podle Zemana nejsou doporučení soudcům jejich ovlivňováním

Doporučení soudcům nejsou podle prezidenta Miloše Zemana jejich ovlivňováním, ale vyjádřením názoru. Soudci by podle hlavy státu neměli žít v izolaci od lidí. Zeman to řekl v televizi Barrandov. Zároveň uvedl, že hradní kancléř Vratislav Mynář jednal se soudci z jeho pověření. Mynář by se podle Zemana měl nyní sejít se soudcem Ústavního soudu kvůli stížnosti hlavy státu na takzvaný lex Babiš.

O tom, že kancléř Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal minulý týden Respekt. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa dnes v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách.

Zeman uvedl, že s tehdejším předsedou NSS Baxou hovořil o rozsudku, který NSS vynesl ve věci stavby zdymadla na Labi u Přelouče. "Pan Baxa mě také občas doporučoval, koho mám a koho nemám navrhnout. No a proč já bych nemohl doporučovat panu Baxovi ve věci Nejvyššího správního soudu," řekl Zeman. "Samozřejmě, že doporučení není ovlivnění, doporučení je vyjádření názoru," zdůraznil.

Soudci by podle Zemana neměli žít ve skleněné věži. Izolování od kontaktů s ostatními lidmi by podle prezidenta zhoršilo kvalitu jejich práce, protože nebudou znát řadu informací nebo je budou znát zkresleně. Prezident je odpůrcem toho, aby se schůzky se soudci konaly tajně. "Jestliže se skrývají lidé, kteří se scházejí, je na tom něco špatného," uvedl Zeman.

Baxa je podle Zemana "možná trochu zatrpklý" kvůli tomu, že hlava státu nevyhověla jeho žádosti, a jmenovala novým předsedou NSS Michala Mazance. Baxovi vadilo, že Mazanec bude za tři roky muset funkci opustit kvůli věku.

Ke kontaktům svého kancléře s některými soudci prezident uvedl, že Mynář jednal z jeho pověření. Kancléř se má podle Zemana nyní sejít s ústavním soudcem Janem Filipem kvůli ústavní stížnosti, kterou prezident podal na takzvaný lex Babiš. Mynář se má podle Zemana soudce zeptat, proč prezidentská stížnost leží u soudu již dva roky.