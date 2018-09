Podpořil Maďarsko. Vondráček hlasoval jinak než zbytek ANO

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) se distancoval od hlasování europoslanců za ANO v Evropském parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem kvůli údajnému vážnému ohrožení unijních hodnot. Europoslanci českého vládního hnutí podpořili doporučení, aby Evropská komise s Maďarskem řízení zahájila.

K Maďarsku se debata v Poslanecké sněmovně stočila při projednávání návrhu víceletého finančního rámce unie na léta 2021 až 2027. Vondráček uvedl, že nemá informace o tom, že by europoslanci za ANO konzultovali své stanovisko s vedením hnutí. "V době různých krizí, nejen těch migračních, Evropa potřebuje spíš respekt a důvěru mezi státy a dialog, a toto není nic jiného než prohlubování příkopů, které už existují," řekl.

Předseda klubu STAN Jan Farský naopak hájil kladné hlasování stranického europoslance Stanislava Polčáka. "Hlasoval s rozvahou a hlasoval správně," prohlásil.

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura označil hlasování europoslanců za ANO za fatální selhání. Má ale, jak řekl, spíše podezření, že premiér a předseda ANO Andrej Babiš říká v Česku něco jiného, než co prosazuje v Bruselu. Babiš se debaty ve sněmovně neúčastnil.

Debata o Maďarsku začala, když někteří poslanci poukazovali na to, že čerpání evropských dotací by mohlo být podmíněno plněním podmínek právního státu. Jan Skopeček (ODS) v této souvislosti označil za skandální hlasování některých českých europoslanců proti Maďarsku, jak uvedl, českému spojenci. Pirát Mikuláš Peksa na to reagoval, že je důležité, aby byla v členských zemích vláda práva dodržována. Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán není spojenec všech, řekl.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukázal na to, že nejde o řízení s Orbánem, ale se suverénním demokratickým Maďarskem. "Spuštění řízení s Maďarskem není v českém zájmu," uvedl. Podle Jiřího Kobzy (SPD) jde zřejmě o to udělat z Maďarska odstrašující příklad a když bude tlak fungovat, je podle něho otázka, kdo bude další na řadě. Peksa uvedl, že ho "fascinuje sounáležitost" ODS a SPD.

Také předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek považuje za krajně nešťastné Maďarsko trestat. Dodal však, že neexistuje ve světě lepší projekt než být součástí EU. Helena Langšádlová (TOP 09) prohlásila, že zájmem Česka je být pevnou součástí EU. "Nenabízejte jinou cestu, ona totiž jiná není," tvrdila. Česko by se podle ní mělo podílet na tom, aby unie byla lepším projektem. "Ten Brusel jsme i my," dodala.

Z českých europoslanců podpořili sankční řízení vedle zástupců ANO a Polčáka také europoslanci TOP 09 a Miroslav Poche (ČSSD). Proti hlasovali poslanci za KDU-ČSL, ODS, Svobodné a KSČM a také Jan Keller za ČSSD. Pavel Poc (ČSSD) se zdržel a jeho stranická kolegyně Olga Sehnalová se podle všeho hlasování nezúčastnila.

Orbán v úterý v Evropském parlamentu všechny výtky týkající se porušování demokracie a dodržování principů právního státu a základních práv odmítl. Europoslanci podle něj chtějí potrestat Maďary za to, že nevolili opoziční socialisty a že nejsou svolní svou vlast přeměnit v "zemi přistěhovalců". V rozpravě ale Orbán čelil výtkám kvůli omezování nezávislosti soudů, svobody médií, občanské společnosti i kvůli údajnému zneužívání peněz z unijních fondů ve prospěch svých přátel a z korupce.