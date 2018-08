Policie navrhla obžalovat soudkyni kvůli nezákonné vazbě

Kriminalisté navrhli obžalovat libereckou soudkyni Lenku Zhoufovou kvůli nezákonnému držení zadrženého muže ve vazbě. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Soudkyně údajně nedodržela termín pro prodloužení vazby. O jejím prodloužení rozhodla až po zákonném termínu a na rozhodnutí napsala dřívější datum. Zhoufová už dříve byla za to kázeňsky potrestána. Nyní jí hrozí až pět let vězení, policie ji viní ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Podání obžaloby na libereckou soudkyni serveru potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyjádření Zhoufové server nezískal, v minulosti se k případu odmítala vyjádřit.

Zhoufová podle policie v roce 2016 o den propásla termín rozhodnutí o vazbě pro drogového dealera, posléze ho antedatovala, muž kvůli tomu strávil osm dní nezákonně za mřížemi.

Chybou soudkyně se loni zabýval kárný senát Nejvyššího správního soudu, který potrestal Zhoufovou snížením platu o 25 procent na jeden rok. Senát zvolil podle Mladé fronty Dnes mírnější trest, protože soudkyně byla do té doby bezúhonná a v justici teprve začínala. Do funkce soudkyně byla Zhoufová jmenována v roce 2015.

Předsedkyně Okresního soudu v Liberci Ivana Šoljaková rovněž deníku loni v souvislosti s kauzou řekla, že je soud přetížen a soudci jsou pod časovým tlakem. Velká část soudců v minulých letech navíc přešla ke krajskému soudu a nově příchozím začínajícím soudcům podle předsedkyně chybí zkušenosti.

Podle listu ale nezákonná vazba zmíněného dealera není jediným pochybením Zhoufové. Deník koncem loňského roku uvedl, že krajský soud přezkoumává případ, kdy na podzim nechala dalšího muže několik dní nezákonně ve vazbě.