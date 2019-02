Poslanci se dívají rozdílně na odstoupení USA od raketové dohody

Členové sněmovního branného výboru se dívají rozdílně na páteční oznámení Spojených států o odstoupení od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Podle předsedkyně výboru Jany Černochové z ODS není vypovězení smlouvy tragédií, bylo by ale dobré, aby ji nahradil nový dokument, zahrnující více zemí. Podle místopředsedy výboru za Piráty Jana Lipavského dohodu Rusko opakovaně hrubě porušuje. Jaroslav Foldyna (ČSSD) označil krok USA za nešťastný, zbytečně podle něho zvyšuje napětí mezi zeměmi, které by měly být spojenci.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je s dalším krokem na řadě Rusko. "Přál bych si, aby ke zrušení smlouvy INF nedošlo, Rusko se vrátilo k jejímu naplňování a USA od smlouvy neodstoupily. Jediná cesta však v této chvíli vede skrze konkrétní opatření ze strany Ruska," napsal ministr na twitteru. Petříčkův úřad na stejné sociální sítí uvedl, že Česká republika spolu s ostatními spojenci v NATO opětovně vyzvala Rusko k dodržování této smlouvy. "Je čas ještě šest měsíců," podotklo ministerstvo.

Černochová připomněla, že smlouva INF byla uzavřena ještě v dobách studené války. "Svět se výrazně za posledních 30 let proměnil, takže na rozdíl od USA a Ruska jiní aktéři na vzestupu nejsou touto smlouvou vázáni," uvedla předsedkyně bezpečnostního výboru. Dokument podle ní postrádá smysl také proto, že se Rusko podle Severoatlantické aliance pohybuje na hraně dohody či za ní. "Vypovězení tedy nevidím v tuto chvíli jako tragédii, ale uvítala bych, pokud by našly velmoci společnou řeč nad novou, obdobnou smlouvu, která by se týkala více zemí," dodala Černochová.

"Odstoupení ze strany USA je bohužel logickým krokem, pokud chtějí na Rusko vyvinout efektivní tlak směřující k zachování parity zbraní hromadného ničení," napsal v SMS Lipavský. Osobně se obává další vlny vývoje zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, přičemž prvotním zbrojícím podle něho je momentálně Rusko.

Foldyna podotkl, že od dob studené války se svět změnil. Rusové, Američané i Evropané nyní čelí stejným bezpečnostním hrozbám a měli by se s nimi podle něho vypořádat společně. Soudí, že vyvolávání konfliktu mezi Ruskem a Amerikou má za cíl odvést pozornost od skutečných problémů a hrozeb. "Takové chování považuji nejen za nezodpovědné a nebezpečné, ale dokonce za zločinné," napsal Foldyna.

Další člen výboru Jan Bartošek (KDU-ČSL) poznamenal, že každé odstoupení od smlouvy regulující zbraňový arzenál je špatné. "V minulosti proběhlo již několik debat a výhrůžek na toto téma, například i ze strany Ruska při snahách o americké vybudování vojenské základny v ČR," napsal Bartošek. Je podle něho i v zájmu evropských zemí, aby byla smlouva dál platná a dodržovala se. "USA je náš alianční spojenec," připomněl.

Spojené státy spustily pátečním oznámením půlroční výpovědní lhůtu, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat. Pentagon Rusko viní z toho, že výrobou nové rakety smlouvu porušilo, což Moskva popírá. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo řekl, že pokud se Rusko po půl roce nevrátí k jejímu dodržování, dohoda skončí. Spojenci ze Severoatlantické aliance krok USA podpořili. Severoatlantická rada zároveň vyzvala Rusko, aby se v následujících šesti měsících vrátilo k dodržování smlouvy.