Potvrzuje se, že do vlády s ANO jsme jít neměli, zní z ČSSD

Královéhradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) považuje situaci kolem vznikající vlády za potvrzení toho, že by socialisté do vlády s hnutím ANO podporovanou komunisty jít neměli. Hlasování o důvěře by mělo přijít až poté, kdy bude jasné, kdo ministerstvo zahraničí dlouhodobě povede, řekl. V nedávném vnitrostranickém referendu hlasoval proti vládnímu angažmá socialistů.

"Situace ohledně sestavení vlády vnímám jako velmi nešťastnou. Nejsem zastáncem toho, aby prezident republiky vetoval návrhy jednotlivých osob na ministry," řekl Štěpán. Prezident Miloš Zeman jmenoval novou vládu ve středu. Kvůli svým výhradám nejmenoval šéfem diplomacie Miroslava Pocheho (ČSSD), řízením úřadu pověřil předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který zároveň vede minsiterstvo vnitra.

Podle Štěpána je dlouhodobě neudržitelné, aby jeden ministr vedl dvě ministerstva, ať je to ministerstvo zahraničí, vnitra či jiné. "A jestli je důvodem to, že pan prezident nechce jmenovat kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho jenom proto, že má jiný názor na migraci, tak mi to připadá poněkud smutné, a to i v souvislosti s tím, jak se dnes vyvíjí současná politická situace," řekl ČTK Štěpán.

Je to podle něj také velmi špatný signál nejen voličům, ale všem občanům ČR. Hlasování o důvěře vlády by se za této situace mělo odložil, odpověděl Štěpán na dotaz ČTK. "Musí být nejprve patrné, kdo a jakým způsobem dlouhodobě povede ministerstvo zahraničních věcí, a až potom by měli mít poslanci právo vyslovit důvěru či nedůvěru jmenované vládě," řekl.

Prezident Zeman jmenoval druhou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) ve středu. Stalo se tak osm měsíců po volbách a pět měsíců po demisi dosavadní menšinové vlády ANO. Nově jmenovaný koaliční kabinet ANO a ČSSD by měli ve sněmovně podporovat komunisté, definitivně o tom rozhodnou o víkendu. O důvěru vláda požádá poslance 11. července.