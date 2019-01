Praha nechá státu pozemky v Letňanech, chce za to zaplatit okruh

Hlavní město poskytne státu pozemky v Praze-Letňanech pro vybudování areálu pro 10 tisíc státních úředníků, kam se přesune ministerstvo pro místní rozvoj a desítky dalších státních složek. Na pozemcích má vzniknout také nová nemocnice a byty. Praha za to chce výměnou zaplatit dokončení městského okruhu za 60 miliard korun, odprodat kasárny v Karlíně a převést budovy Nemocnice Na Bulovce, ze které chce vybudovat byty. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) a zástupci metropole. Vláda do 14 dnů pošle městu konkrétní nabídku.

Zatím není jasné, jak konkrétně by se výměna měla uskutečnit. Město podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) zatím ani neobdrželo seznam nemovitostí, kterých by se přesun úředníků měl týkat. Šéfka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu uvedla, že dohromady se má transakce týkat 115 budov, z nichž 90 se má vyprázdnit a do zbytku se přesunou zaměstnanci z jiných úřadů. Historicky cenné objekty, jako je Nosticův palác, si stát nechá, zbytek chce prodat.

Magistrát trvá na tom, že na vybudování nové čtvrti bude vypsána dvoukolová architektonická soutěž. Podle prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka (za Spojené síly pro Prahu) se jak kanceláře, tak byty a nemocnice na parcely bez problémů vejdou. Problémem může být dopravní obslužnost, což je také důvod, proč město od státu požaduje zaplacení okruhu.

Podle Babiše je celková výměna z hledisku státu nevýhodná, ale přesun 42 státních složek do nového areálu se vrátí v horizontu pěti let. Kromě celého ministerstva pro místní rozvoj by se měly do Letňan stěhovat části ministerstva životního prostředí, vnitra, školství, sociálních věcí, dopravy, průmyslu a obchodu a kultury.

Praha nemá dopravní dostupnost

Zda stát přistoupí na podmínky Prahy, bude jasné až po zaslání konkrétních podkladů, které budou vycházet ze znaleckých odhadů. Primátor Hřib uvedl, že město bude trvat na zaplacení celého zbytku vnitřního okruhu s pracovním názvem Vlasta a nespokojí se s kofinancováním. "Myslím, že je v zájmu celé země, aby Praha měla odpovídající dopravní dostupnost," řekl. Dodal, že zatím nejde o definitivní dohodu a jednání budou pokračovat.

Městský Institut plánování a rozvoje (IPR) v minulosti uvedl, že Letňany se pro vybudování areálu pro úředníky nehodí a když už by měl vzniknout, tak na brownfieldu Bubny-Zátory. Stát to však odmítá. "Tato lokalita je pro nás absolutně nepřijatelná," uvedla Arajmu. Pozemky jsou podle ní majetkově komplikované a pro vybudování administrativních prostor by se musel měnit územní plán.

Levnější nájem

Magistrát projevil také zájem o odkup karlínských kasáren, které se stát v minulosti neúspěšně pokoušel prodat a nyní jsou z většiny nevyužité. Magistrát chce také získat zbytek areálu Nemocnice Na Bulovce, kde vlastní dvě třetiny nemovitostí. Zařízení má nahradit nová moderní nemocnice v Letňanech, proti které se však kriticky vyjádřil Středočeský kraj. Podle jeho hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) by ekonomicky ohrožovala nemocnice provozované krajem.

Vytvoření úřednické čtvrti Babiš prosazuje delší dobu, nyní jsou podle něj státní úřady po metropoli zbytečně roztříštěné, a stát navíc na nájmech kanceláří platí ročně téměř půl miliardy. Hřib dříve nápad označil za "úřednické ghetto." Nyní uvedl, že by na pozemcích měla vzniknout čtvrť s více funkcemi, kam se vejdou i státní úředníci. Stát však musí splnit podmínky, které si Praha klade.